В банкоматы вбросили фальшивые 5-тысячные купюры: публикуем инструкцию, как распознать фальшивку

В Новосибирской области за этот год нашли подделок на миллион рублей

Российские банки столкнулись с массовым вбросом фальшивых купюр через банкоматы.





Об этом российским банкам сообщила компания NCR, которая выпускает популярные банкоматы, пишут «Ведомости».





По данным издания, компания обнаружила вброс фальшивых банкнот номиналом 5 тысяч рублей через банкоматы со старыми устройствами для проверки купюр. Многие банки по совету NCR перестали принимать пятитысячные банкноты, пока программное обеспечение банкоматов не обновят. Ущерб, по оценке «Ведомостей», достигает нескольких миллионов рублей.





Новосибирские банки ситуацию не комментируют, но неофициально отмечают, что сообщений о вбросах пока не было.







При этом в Сибирском банке Сбербанка и в ВТБ24 в разговоре с корреспондентом НГС отметили, что ограничений на приём наличных не вводили, банкоматы надёжно защищены и их вовремя обновляют. «Альфа-Банк получил уведомление от NCR и сразу перестал принимать наличные во всех 18 банкоматах уязвимых моделей (0,5% от сети) — ни одной фальшивки обнаружено не было», — пояснили НГС в пресс-службе банка.





В последний год количество выявленных подделок в Новосибирской области увеличилось. Большинство из них — это банкноты крупных номиналов. 82% — пятитысячные и 16% — тысячные, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.





«За 8 месяцев 2018 года в банковском секторе Новосибирской области выявлено 243 поддельных банкноты на общую сумму 1 миллион 29 тысяч рублей.





За аналогичный промежуток времени в прошлом году в банках было выявлено 174 подделки на сумму 626 тысяч рублей», — добавили в пресс-службе.





На сайте Центробанка РФ указаны основные признаки, по которым можно распознать поддельную 5-тысячную банкноту:





на настоящих купюрах герб Хабаровска при наклоне меняет цвет с малинового на золотисто-зелёный, а на однотонном поле появляются радужные полосы;



на купонных полях на просвет видно водяной знак: на одном — цифры «5000», а на другом — портрет Н.Н. Муравьёва-Амурского;



под гербом на просвет можно увидеть микроперфорацию — цифры «5000», изображённые микроотверстиями;



на оборотной стороне — ныряющая защитная нить, на полосах внизу — микротекст «ЦБР5000», а на орнаменте — «ЦБРФ».

Закон суров по отношению к тем, кто пользуется фальшивками, — так, весной двух новосибирцев отправили в колонию строгого режима за то, что расплачивались подделками в ресторанах и магазинах.