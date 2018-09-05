«Заходят в дом, когда хозяева спят»: воры украли шубы и золото из домов под Новосибирском

Воры хватают всё, что попадётся под руку: у одной женщины украли колонку, старый пуховик и собачий ошейник
Воры хватают всё, что попадётся под руку: у одной женщины украли колонку, старый пуховик и собачий ошейник

Жильцы посёлка Озёрный под Новосибирском стали жертвами воров — уже почти неделю ночные воры крадут из их домов дорогие вещи. Они подали сразу пять заявлений в полицию Новосибирского района.


Как сообщила корреспонденту НГС член правления ТСЖ «Солнечный» Светлана Петрова, первая кража произошла в ночь с 31 августа на 1 сентября.


«Просто заходят в дом, когда хозяева спят, выносят всё, что попадается под руку: инструменты, технику, вещи. Прошлой ночью обчистили полностью дом, где живёт женщина с ребёнком, — перевернули всё вверх дном, вынесли технику», — рассказала Петрова.


Одна из пострадавших, Софья, рассказала НГС, что из её дома вынесли шубы, профессиональный фотоаппарат, новый чайник и деньги из кошелька. «Действовали очень тихо, мы даже не проснулись, когда похищали шубы, что за стеной висели. С полицией мы насчитали ущерба на 852 тысячи рублей», — говорит Софья.


У ещё одной жительницы Озёрного, Натальи, из дома вынесли все дорогие вещи: шубы, золото и технику. «Полицейские мне сказали, что если я услышала, как меня грабят, — лучше вообще не открывать глаза, притворяться, что сплю. До каких пор будет длиться это безобразие?» — возмущается Наталья.


В пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области сообщили, что ведомство получило 5 заявлений о кражах от жителей Озёрного.


Пластиковые окна вскрывали с помощью большой отвёртки, просовывая её в щель, когда оно стояло на «проветривании»
Пластиковые окна вскрывали с помощью большой отвёртки, просовывая её в щель, когда оно стояло на «проветривании»


«Сумма ущерба пока не установлена. В настоящее время все заявления зарегистрированы в установленном законом порядке. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данных преступлений», — рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД.


В ноябре 2017 года в СНТ «Родина» в Кировском районе Новосибирска произошла серия краж в дачных домиках. Тогда пострадали владельцы трёх домов.

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