Учить не на чем: колледж для нефтяников собирает деньги на покупку бура для студентов

Сибирский геофизический колледж попросил у народа 560 тысяч рублей на оборудование для обучения своих студентов
Сибирский геофизический колледж попросил у народа 560 тысяч рублей на оборудование для обучения своих студентов

Сибирский геофизический колледж попросил у новосибирцев денег для покупки необходимой в учебном процессе компактной буровой установки. Необходимые 560 тысяч рублей учебное заведение решило собрать с помощью краудфандинговой площадки в интернете, рассчитывая на помощь частных жертвователей. О проблеме НГС сообщил автор проекта заведующий отделением практики колледжа Евгений Бакумов.


«Специальностей у нас [в колледже] несколько, а именно буровики сильно страдают: нет у них этой буровой, на которой они бы отработали все практические навыки. <…> Сколько раз мы обращали в [новосибирское] министерство образования и нашу администрацию Новосибирской области: все понимают, все со всем соглашаются, но воз и ныне там. [Говорят, что] нас всех много и нужно на всех разделить [финансирование]. Финансирования не хватает, как и везде. А всё буровое оборудование — не дешёвое. Говорят, обучайте пока на том, что есть», — рассказал Евгений Бакумов.


По словам Бакумова, проблема возникла ещё в 2014 году, когда объединились геологоразведочный техникум и профессиональное училище № 7. На базе нового учебного заведения — геофизического колледжа начали готовить геологов, геофизиков, гидрометнаблюдателей и буровиков. После этого слияния часть оборудования исчезла, утверждает работник колледжа.


«Произошла какая-то несостыковка. Что-то куда-то кому-то отошло. <…> Я работаю в колледже четвертый месяц и сразу обратил внимание, что не хватает оборудования. <…> Оказывается, что и предыдущие преподаватели не раз поднимали этот вопрос на совещаниях», — пояснил заведующий отделением практики.


К последней просьбе о выделении средств на оборудование для студентов-буровиков в новосибирском правительстве обещали вернуться в конце сентября, но в колледже, как рассказал Бакумов, никто не верит в положительный результат.


Собрать 560 тысяч на краудфандинговой площадке колледжу необходимо за 82 дня. Только в этом случае учебное заведение получит деньги, в ином — пожертвования будут возвращены обратно. На момент написания новости за несколько дней на площадке собрали всего 8951 рубль.


Новосибирцы жертвуют деньги на разные проекты. В прошлом году горожане собрали 3 миллиона рублей на помощь Физико-математической школе при НГУ, а в прошлом августе 450 тысяч рублей на новые будки для собак в приюте Академгородка.

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