Воры оставили без аккумуляторов автомобили у дома на Плющихинском — все машины одной марки

На этой парковке ночью украли аккумуляторы с восьми машин
На этой парковке ночью украли аккумуляторы с восьми машин

Сегодня ночью несколько жителей Октябрьского района Новосибирска остались без аккумуляторов на своих автомобилях. Инцидент случился около дома № 1 на улице Виталия Потылицина в Плющихинском микрорайоне.


По словам местных жителей, без блоков питания остались восемь машин, и все — марки «Ниссан». Как рассказала местная жительница Тамара Гулимова, вечером 3 сентября её муж поставил универсал «Ниссан» на парковку около подъезда в рабочем состоянии, но утром уехать на работу уже не смог — неизвестные воры вытащили из иномарки аккумулятор.


«Сорвали решетку радиатора, открыли капот, сняли аккумулятор, и всё, ни камер, ни свидетелей, как обычно. Это очень часто у нас случается. <…> Скорее всего, ночью сегодня было, потому что муж в 7 утра выходит на работу, а вечером около 7–8 ещё всё на месте было», — рассказала корреспонденту НГС одна из пострадавших жителей, Тамара Гулимова.


У машин выдирали радиатор и открывали капот
У машин выдирали радиатор и открывали капот


В МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что на улице Виталия Потылицина одновременно произошло несколько краж.


«Было три заявления утром, действительно были совершены кражи, в настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к установлению данных преступлений, проводятся проверки», — прокомментировали ситуацию в пресс-центре МВД по Новосибирской области.


Летом НГС также писал про воров аккумуляторов — тогда серийные похитители снимали блоки питания с машин жителей левого берега.

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