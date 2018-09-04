Воры оставили без аккумуляторов автомобили у дома на Плющихинском — все машины одной марки
Сегодня ночью несколько жителей Октябрьского района Новосибирска остались без аккумуляторов на своих автомобилях. Инцидент случился около дома
По словам местных жителей, без блоков питания остались восемь машин, и все — марки «Ниссан». Как рассказала местная жительница Тамара Гулимова, вечером 3 сентября её муж поставил универсал «Ниссан» на парковку около подъезда в рабочем состоянии, но утром уехать на работу уже не смог — неизвестные воры вытащили из иномарки аккумулятор.
«Сорвали решетку радиатора, открыли капот, сняли аккумулятор, и всё, ни камер, ни свидетелей, как обычно. Это очень часто у нас случается. <…> Скорее всего, ночью сегодня было, потому что муж в 7 утра выходит на работу, а вечером около 7–8 ещё всё на месте было», — рассказала корреспонденту НГС одна из пострадавших жителей, Тамара Гулимова.
В МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что на улице Виталия Потылицина одновременно произошло несколько краж.
«Было три заявления утром, действительно были совершены кражи, в настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к установлению данных преступлений, проводятся проверки», — прокомментировали ситуацию в пресс-центре МВД по Новосибирской области.
Летом НГС также писал про воров аккумуляторов — тогда серийные похитители снимали блоки питания с машин жителей левого берега.
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Елизавета Милованова
Фото Тамары Гулимовой