Перекрёсток на «Золотой Ниве» встал в большую пробку из-за отключенных светофоров

Специалисты СМЭУ уже начали ремонт светофоров

На перекрёстке улиц Кошурникова и Бориса Богаткова на границе Октябрьского и Дзержинского районов Новосибирска вышли из строя светофоры — из-за этого автомобили встали в глухую пробку.







Отметка о том, что светофоры на перекрёстке не работают, появилась на Яндекс.Картах около 16:39.





В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении, которое обслуживает светофоры, корреспонденту НГС сообщили, что отключение произошло из-за поломки.





«Вышел из строя контроллер на светофорном объекте. Бригада специалистов уже на месте, в течение часа работу светофора восстановят», — коротко сообщили корреспонденту НГС в СМЭУ.





На перекрёстке образовалась пробка. Скорость движения автомобилей в 17:10 не превышала 5 км/ч.





Из-за сломавшихся светофоров образовалась серьёзная пробка





26 июня в разных частях Новосибирска массово перестали работать светофоры. Причиной сбоя стала обрушившаяся на город сильнейшая гроза.

