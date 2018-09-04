На Мичурина открылась кофейня с книжной лавкой и тихим погребом для студентов

В основном зале на стене висит панно из книг





Кофейня libros открылась в доме на Мичурина, 19 в центре Новосибирска. Создатели заведения рассчитывают, что привлекут в неё студентов и творческих людей, для которых приготовили необычное место для занятий. Кафе работает с конца августа и пока ещё в тестовом режиме.







Кафе заняло помещение с торца жилого дома





Полное название заведения, указанное на вывеске, — Coffee&Bookshop LIBROS. Кофейня заняла помещение с торца жилого крыла здания. Раньше на этом месте работал магазин автозапчастей. Кофейню открыли предприниматели Иван Грибовский и Иван Григорьев, которым раньше принадлежала бургерная на улице Залесского. Это заведение бизнесмены продали новому владельцу, сообщил Грибовский.







В кофейне два зала, в одном расположена барная стойка, за которой могут разместиться 5 человек, во втором — кресла и длинный общий стол. Главный элемент декора — большое панно на стене, составленное из раскрытых книг.







В кофейне два зала





Книжные полки стоят и вдоль большинства стен, но пока заполнены лишь частично. Как рассказал корреспонденту НГС Иван Григорьев, заведение планирует со временем выставить книги и на продажу. Но прежде всего посетителей предполагается привлекать культурными мероприятиями.







Создатели заведения считают, что оно может быть востребовано творческими людьми, которым нужно спокойное место для работы





Самой необычной деталью планировки заведения можно считать просторный погреб площадью порядка 20 кв. м. Чтобы попасть в него, нужно открыть большую крышку за барной стойкой. В погребе пока идёт ремонт, но в будущем создатели заведения собираются использовать его как зал для «спокойных занятий».







У кофейни есть подвал, в котором пока идёт ремонт





«Сейчас много творческих людей и студентов, которым нужно какое-то место для работы. Мы и хотели, чтобы эти люди к нам могли прийти и спокойно поработать над дипломом, например», — пояснил Иван Грибовский.







В LIBROS планируют продавать книги. Пока их можно здесь только почитать





Меню в LIBROS пока вполне стандартное. Кофейные напитки стоят от 90 рублей за эспрессо или американо до 170 рублей за авторские рафы и латте. На завтраки можно заказать кашу (120 рублей) или блюда из яиц — от 150 рублей. В дневном меню салаты от 150 рублей и сэндвичи от 190 рублей.







LIBROS — очередной пример заведения в тихом месте, открытом на отдалении от улиц с высоким пешеходным трафиком. Даже со стороны Мичурина кофейню можно не заметить, если ехать в автомобиле. Среди заметных подобных проектов последних лет Street food pub Fry в подворотне здания на улице Ленина, винный бар Vinozerno на Декабристов и бар The Chops на Чаплыгина. В последнем из этих заведений также есть погреб, но там он используется для хозяйственных нужд.

