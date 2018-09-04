На Мичурина открылась кофейня с книжной лавкой и тихим погребом для студентов
Кофейня libros открылась в доме на Мичурина, 19 в центре Новосибирска. Создатели заведения рассчитывают, что привлекут в неё студентов и творческих людей, для которых приготовили необычное место для занятий. Кафе работает с конца августа и пока ещё в тестовом режиме.
Полное название заведения, указанное на вывеске, — Coffee&Bookshop LIBROS. Кофейня заняла помещение с торца жилого крыла здания. Раньше на этом месте работал магазин автозапчастей. Кофейню открыли предприниматели Иван Грибовский и Иван Григорьев, которым раньше принадлежала бургерная на улице Залесского. Это заведение бизнесмены продали новому владельцу, сообщил Грибовский.
В кофейне два зала, в одном расположена барная стойка, за которой могут разместиться 5 человек, во втором — кресла и длинный общий стол. Главный элемент декора — большое панно на стене, составленное из раскрытых книг.
Книжные полки стоят и вдоль большинства стен, но пока заполнены лишь частично. Как рассказал корреспонденту НГС Иван Григорьев, заведение планирует со временем выставить книги и на продажу. Но прежде всего посетителей предполагается привлекать культурными мероприятиями.
Самой необычной деталью планировки заведения можно считать просторный погреб площадью порядка 20 кв. м. Чтобы попасть в него, нужно открыть большую крышку за барной стойкой. В погребе пока идёт ремонт, но в будущем создатели заведения собираются использовать его как зал для «спокойных занятий».
«Сейчас много творческих людей и студентов, которым нужно какое-то место для работы. Мы и хотели, чтобы эти люди к нам могли прийти и спокойно поработать над дипломом, например», — пояснил Иван Грибовский.
Меню в LIBROS пока вполне стандартное. Кофейные напитки стоят от 90 рублей за эспрессо или американо до 170 рублей за авторские рафы и латте. На завтраки можно заказать кашу (120 рублей) или блюда из яиц — от 150 рублей. В дневном меню салаты от 150 рублей и сэндвичи от 190 рублей.
LIBROS — очередной пример заведения в тихом месте, открытом на отдалении от улиц с высоким пешеходным трафиком. Даже со стороны Мичурина кофейню можно не заметить, если ехать в автомобиле. Среди заметных подобных проектов последних лет Street food pub Fry в подворотне здания на улице Ленина, винный бар Vinozerno на Декабристов и бар The Chops на Чаплыгина. В последнем из этих заведений также есть погреб, но там он используется для хозяйственных нужд.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140)
Стас Соколов
Фото автора