Холодные ночи, ясные дни: дожди в Новосибирске сменят заморозки

Температура к пятнице поднимется до +20 градусов

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода ждёт горожан до конца рабочей недели.







«Ближайшие дни у нас определял погоду циклон, смещавшийся с северного Казахстана. Он принёс осадки, понижение температуры. Сейчас он уже уходит на восток и с запада начинает смещаться антициклон. Будут улучшаться погодные условия: меньше облачности, даже уже будет ясная погода, осадки прекратятся. Температурный фон в дневные часы начнёт повышаться. Но в ночные ещё довольно пониженный фон при ясном небе и в отдельных районах возможны заморозки», — рассказал корреспонденту НГС ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Евгений Тунаев.





Сегодня днём, 5 сентября, воздух прогреется до +15…+17 градусов.





Четверг, 6 сентября, синоптики также ждут без осадков, ночью будет +4…+6 градусов, а в пригороде ещё возможны заморозки до 0…–1 градуса. Днём температура поднимется до +16…+18 градусов.





В пятницу, 7 сентября, осадков также не ждут. Ночью будет +5…+7 градусов, а днём +18…+20.





Ветер все три дня будет слабый — восточный и юго-восточный со скоростью 2–7 м/с.





Накануне НГС рассказывал, когда для новосибирцев наступит бабье лето: подробности в этом материале. Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.