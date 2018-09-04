Есть где учиться: Новосибирск вошёл в число городов с доступным образованием

В целом новосибирцы согласны, что в их городе можно получить хорошее образование

Финансовый университет при Правительстве РФ опубликовал исследование, в котором изучил мнения жителей больших и средних городов о доступности хорошего и современного образования.







В рейтинге городов с населением больше 500 тысяч человек Новосибирск занял 24-е место из 38 возможных. По данным исследовния, 75% новосибирцев признались, что полностью или в основном согласны с тем, что в городе есть необходимые условия для получения качественного и современного образования. В Москве и Санкт-Петербурге с доступностью образования согласились 76% опрошенных.







По информации исследователей, опрос проводился через телефонные звонки. Для получения результатов в каждом городе, попавшем в рейтинг, было опрошено около 1000 респондентов.







«Регресс в этой области наблюдается везде, по всей стране. Это вызвано несколькими аспектами. <…> Происходят реформы в системе высшего образования, пенсионная реформа, санкции, кризис. Это все давит на мораль населения. Под воздействием внутренних и внешних экономических проблем наблюдается падение общего настроения населения», — рассказал корреспонденту НГС руководитель исследования Алексей Зубец. Он пояснил, что в прошлом году показатель в Новосибирске составлял 84%.



Больше всего с доступностью качественного образования согласились жители Томска (80%), Красноярска (81%), Краснодара (82%). Хуже всего доступность образования оценили жители Подольска (66%), Балашихи (64%), Твери (64%), Махачкалы (62%) и Тольятти (61%).







В ноябре прошлого года стало известно, что Новосибирск обогнал Москву в рейтинге культурных городов России, заняв 4-е место из 39 возможных.

