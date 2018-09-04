«Там жуткая колея»: Toyota перевернулась и вылетела на обочину Толмачёвского шоссе

Местные жители винят во всём асфальтовую колею на дороге

Сегодня, 4 сентября, днем в аварию на Толмачёвском шоссе попала иномарка — очевидцы заметили перевернутую «Тойоту» на обочине дороги. ДТП случилось недалеко от микрорайона «Пригородные просторы» около 11:50.







«В дежурную часть заявка в 11:50 поступила, экипаж ГАИ туда подъехал, автомобиль "Тойота Витц" перевернулся, но водитель отказался от помощи. Пострадавших нет», — рассказала корреспонденту НГС сотрудник отделения пропаганды УГИБДД Новосибирской области Евгения Табатчикова.







Назвать причину аварии в ведомстве не смогли, но местные жители утверждают, что в этом месте постоянно случаются аварии из-за колеи на асфальте.







«Я ехала на обед в 12 часов, он только перевернулся, но машина ГАИ уже стояла. Было разбито заднее стекло, видимо, ребята вылезли. <…> Там отрезок, если ехать по Толмачёвке, перед "Пригородными просторами" есть кусок дороги, где очень жуткая колея. И я так думаю, что он просто не соблюдал скорость и просто вылетел из колеи», — рассказала местная жительница Ирина.







«Я живу в "Пригородных просторах", а работаю на Толмачёвской улице, поэтому я каждый день там по несколько раз езжу. Наблюдаю за этой колеей, и в прошлом году зимой она также была, мы ещё разговаривали с мужем, говорю, сейчас зима начнётся, начнут летать. Просто каждую неделю практически разбивались ребята, постоянно столкновения», — вспомнила о случившихся в том месте авариях очевидица аварии.







Корреспондент НГС направил запрос в администрацию Новосибирского района о качестве этого участка дороги.





В конце августа в Новосибирске в один день перевернулись ещё два автомобиля — около Коммунального моста и на улице Большевистской.