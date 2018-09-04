Новосибирец обругал судью и сел на скамью подсудимых во второй раз

Мужчина нецензурно обругал судью во время заседания в декабре 2017 года

Калининский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор 28-летнему Алексею Славягину, который обругал судью во время слушаний по своему делу.







Гособвинитель Анна Медведева пояснила, что инцидент произошёл в декабре 2017 года в зале Заельцовского районного суда. Тогда во время вынесения обвинительного приговора за совершение тяжких преступлений подсудимый Славягин оскорбил судью «грубой нецензурной бранью, которой унизил честь и достоинство судьи».





«Суд согласился с позицией гособвинителя, признав Славягина виновным по ч.2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду. — А.С.) и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 10% из зарплаты осужденного в доход государства. По совокупности преступлений к назначенному наказанию назначена неотбытая часть наказания Заельцовского районного суда за совершенные им тяжкие преступления», — добавила Анна Медведева.





Окончательное наказание для Славягина установлено в виде лишения свободы на срок 10 лет и 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.





Недавно в Новосибирске завершился суд над 23-летним жителем Кировского района, который ударил полицейского и укусил его за пальцы.

