Новосибирского блогера избили во время прямого эфира — нападавший представился помощником депутата

Блогера Тимура Ханова избили во время прямого эфира в сквере павших в годы Гражданской войны

Днём 4 сентября на новосибирского блогера Тимура Ханова, который вёл прямой эфир в двух шагах от мэрии Новосибирск, напал неизвестный, назвавшийся помощником депутата Законодательного собрания Новосибирской области. Нападение произошло около 12:30 в прямом эфире, который шёл в Facebook.





«На меня напал помощник депутата, пьяный. <…> Нанёс несколько ударов в лицо. Есть подозрение на перелом носа и сотрясение. Я сейчас в скорой помощи. Сейчас меня повезут в горбольницу, потом, может быть, в отделение», — сообщил корреспонденту НГС Тимур Ханов.







Во время прямого эфира Тимур Ханов спрашивал у прохожих, считают ли они полезным проведение митингов, в том числе и против повышения пенсионного возраста. После опроса блогер переместился в сквер Героев Революции, где начал рассказывать о нынешнем состоянии этого мемориального места.





Здесь на блогера без объяснений причин напал неизвестный мужчина, который представился Алексеем Александровичем Дёминым и помощником депутата областного Заксобрания.







Нападавший представился Алексеем Александровичем Дёминым и заявил, что работает помощником депутата областного Заксобрания





«Удостоверение [у него] было очень мятое, старое и, возможно, он уже не помощник. <…> Несколько ударов было… Претензия [его]: что я говорю плохо о России. С моей стороны никакой провокации не было. <…> Очень благодарен ребятам, которые подошли ко мне, это был парень с девушкой. Они вели довольно смело себя. И при них он уже перестал быть настолько агрессивным. <…> Они засняли и обещали мне сбросить кадры, как меня бьют. Он (нападавший. — И.К.) повредил телефон, разбил мне очки и нос», — пояснил Тимур Ханов.











Новосибирские блогеры регулярно попадают в конфликтные истории. Постоянно это происходит с ведущими YouTube-канала «Новосибирский», которые делают репортажи с муниципальных парковок, которых занимают частные компании для собственного использования. В последнем видеоролике блогеров пытались выгнать с парковки грубые охранники компании «Трапеза».