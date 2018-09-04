Биолог из Новосибирска написала книгу с комиксами о живучих тихоходках

Автор книги — Ольга Посух
Автор книги — Ольга Посух

Сотрудница Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН Ольга Посух написала детскую книгу «Микросупергерои: самый живучий» и сама нарисовала для неё иллюстрации. Книга посвящена тихоходкам, которых называют самыми живучими существами на свете. 


Книгу выпустило московское издательство «Самокат», а её презентация пройдёт 8 сентября на Московской международной книжной выставке-ярмарке.


«Изначально проект этой книги был задуман для участия в конкурсе "Книга внутри", который проводило издательство "Самокат" в прошлом году. Сперва я написала небольшой кусочек текста и нарисовала к нему три книжных разворота — такие были условия попадания в конкурс. А потом, когда выяснилось, что мой проект прошёл во второй тур, пришлось перелопатить кучу научных статей и написать уже полноценный текст и сделать иллюстрации для всех страниц. Жюри конкурса мой проект показался достойным гран-при: мне досталась поездка в Италию на знаменитую всем иллюстраторам болонскую детскую книжную ярмарку и, конечно, публикация моей книги», — рассказала корреспонденту НГС Ольга Посух.


Тихоходку ещё называют водяным медведем
Тихоходку ещё называют водяным медведем


От задумки до выхода книги в печать прошло чуть больше года. Процесс превращения идеи в готовый продукт оказался, по словам Ольги, новым и увлекательным. Размер книги, количество страниц, текст, отдельные развороты и цвет менялись несколько раз.


«Честно признаюсь, это было непросто. Но мне, к счастью, помогали замечательные редакторы "Самоката", поэтому я считаю это книгу нашим общим продуктом. Какой факт о тихоходках мне кажется самым необычным? Пожалуй, больше всего меня восхищают недавние открытия про то, как в их организме из специальных белков за считанные минуты образуется "биостекло" и защищает остальные молекулы от разрушения при обезвоживании. Ну а вообще, конечно, тихоходки в космосе — это высший пилотаж!» — добавила Посух.


По мнению автора книги, важно разгадать, как тихоходки защищаются от космического излучения и радиации, и научить этому людей и других животных 
По мнению автора книги, важно разгадать, как тихоходки защищаются от космического излучения и радиации, и научить этому людей и других животных 


Организатор новосибирского фестиваля новой детской литературы «Другие книги» Анна Яковлева считает выход книги новосибирского автора в издательстве «Самокат» важным: «Наконец-то в Новосибирске есть живой крутой автор детской книги, востребованный в столичных издательствах, и хорошо бы это был сигнал другим талантливым писателям и иллюстраторам, а их много. Не говоря уже о том, что мир такой удивительный, что даже про самую мелкую мелочь можно написать большую интереснейшую книгу для любого возраста, и это важно понять ещё в детстве. В этом смысле такие узкотематические книги очень важны. Здорово, что книга вышла в лучшем детском издательстве на сегодня, и я желаю ей международного издания».


После презентации книги в Москве её представят и в других городах: 9 сентября на книжном фестивале «Ревизия» в Санкт-Петербурге, 20 сентября — в новосибирском Академгородке, в магазине «Перемен» на Морском проспекте, 16.


Новосибирская студия «Лаборатория научной анимации» в 2017 году за 5 дней сняла пластилиновый мультфильм «Заместители», в котором тоже говорится о тихоходках.

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