Новосибирский клуб подписал контракт с американской баскетболисткой Шер

В этом году 28-летняя американская баскетболистка будет выступать за новосибирское «Динамо»

Сегодня, 4 сентября, новосибирский баскетбольный клуб «Динамо» объявил о подписании контракта с американской баскетболисткой Кэтлин Шер. Она станет третьим иностранным игроком в основном составе клуба.







«В наших реалиях много определяют легионеры, поэтому есть надежда, что три наших легионера — это Майя-Мари Лэнглуа, Талия Колдуэлл и Кэтлин Шер, что они будут той основой, которая поможет "Динамо" улучшить прошлогодний результат», — рассказал корреспонденту НГС пресс-атташе БК «Динамо» Владимир Анучин.







Кэтлин Шер — уроженка американского штата Миссури. С 2013 по 2017 год она играла за австралийские баскетбольные клубы и выступала за престижную Южно-Восточную австралийскую баскетбольную лигу в составе клуба Hobart Charges. Прошлый сезон Шер провела в составе команды «Видзев» в чемпионате Польши. В этом сезоне она присоединится к новосибирскому «Динамо» в роли центрового игрока.





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