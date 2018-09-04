Новосибирский клуб подписал контракт с американской баскетболисткой Шер
Сегодня, 4 сентября, новосибирский баскетбольный клуб «Динамо» объявил о подписании контракта с американской баскетболисткой Кэтлин Шер. Она станет третьим иностранным игроком в основном составе клуба.
«В наших реалиях много определяют легионеры, поэтому есть надежда, что три наших легионера — это Майя-Мари Лэнглуа, Талия Колдуэлл и Кэтлин Шер, что они будут той основой, которая поможет "Динамо" улучшить прошлогодний результат», — рассказал корреспонденту НГС пресс-атташе БК «Динамо» Владимир Анучин.
Кэтлин Шер — уроженка американского штата Миссури. С 2013 по 2017 год она играла за австралийские баскетбольные клубы и выступала за престижную Южно-Восточную австралийскую баскетбольную лигу в составе клуба Hobart Charges. Прошлый сезон Шер провела в составе команды «Видзев» в чемпионате Польши. В этом сезоне она присоединится к новосибирскому «Динамо» в роли центрового игрока.
На прошлой неделе стало известно, что ХК «Сибирь» подписала контракт с нападающим Егором Дугиным, который был финалистом Кубка Гагарина.
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Елизавета Милованова
Фото dinamovki.ru