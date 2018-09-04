На Центральном рынке затопило цокольный этаж

Из павильона воду выносят вёдрами

Днём 4 сентября в Новосибирске затопило цокольный этаж одного из павильонов Центрального рынка.







«Пока сами пытаемся понять, что происходит. На месте работают все сотрудники технического отдела. На место приехала аварийка, но потом уехала за какой-то помпой», — сообщила корреспонденту НГС главный специалист отдела аренды Наталья Ефанова.





Как сообщает с места происшествия корреспондент НГС, сейчас в вещевой павильон рынка не пускают посетителей, а остальная часть рынка работает.





Из шланга рядом с павильоном льётся вода



