На Центральном рынке затопило цокольный этаж
Днём 4 сентября в Новосибирске затопило цокольный этаж одного из павильонов Центрального рынка.
«Пока сами пытаемся понять, что происходит. На месте работают все сотрудники технического отдела. На место приехала аварийка, но потом уехала за какой-то помпой», — сообщила корреспонденту НГС главный специалист отдела аренды Наталья Ефанова.
Как сообщает с места происшествия корреспондент НГС, сейчас в вещевой павильон рынка не пускают посетителей, а остальная часть рынка работает.
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Елена Громкова, Дмитрий Здорников
Фото Дмитрия Здорникова