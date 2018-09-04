Дорожники всё сделали: в мэрии объявили о завершении ремонта дорог
В мэрии Новосибирска рассказали о сроках завершения ремонта городских дорог по программе «Безопасных и качественных дорог».
Так, согласно информации пресс-центра мэрии Новосибирска, раньше всех закончат ремонт на улице Немировича-Данченко — уже 7 сентября.
Согласно информации мэрии, сегодня на большей части дорог ремонт уже почти закончен. Кроме того, уже определены даты работы комиссий по приёму работ на других объектах:
- 10 сентября — на Бориса Богаткова и месте концентрации ДТП на перекрёстке Бориса Богаткова и Есенина;
- 12 сентября — на месте концентрации ДТП на Троллейной, 93 около Тёщиного языка:
- 13 сентября — на Первомайской и месте концентрации ДТП (Первомайская, 188);
- 14 сентября — на Дуси Ковальчук, 12;
- 17 сентября — на Красном проспекте и месте концентрации ДТП (на участке от ул. Орджоникидзе до Писарева);
- 21 сентября — на месте концентрации ДТП на перекрёстке Ватутина — Выставочная и около остановки «ГУМ» на Ватутина;
- 25 сентября — на Димитровском мосту и проезде Энергетиков.
В пресс-центре мэрии отметили, что на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» потратили 1 миллиард 46 миллионов рублей, а работы на всех объектах должны быть завершены до 1 октября.
На улице Русской в Советском районе работы уже завершили — корреспонденты НГС подробно описали результаты работы дорожников и даже нашли недочёты.
Недавно на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска заработала новая система светофоров — на первом этапе диспетчеры будут регулировать движение транспорта в зависимости от интенсивности потока, затем подключат искусственный интеллект.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова