Дорожники всё сделали: в мэрии объявили о завершении ремонта дорог

Работы по программе «Безопасные и качественные дороги» должны завершить до 1 октября
Работы по программе «Безопасные и качественные дороги» должны завершить до 1 октября

В мэрии Новосибирска рассказали о сроках завершения ремонта городских дорог по программе «Безопасных и качественных дорог».


Так, согласно информации пресс-центра мэрии Новосибирска, раньше всех закончат ремонт на улице Немировича-Данченко — уже 7 сентября.


Согласно информации мэрии, сегодня на большей части дорог ремонт уже почти закончен. Кроме того, уже определены даты работы комиссий по приёму работ на других объектах:

  • 10 сентября — на Бориса Богаткова и месте концентрации ДТП на перекрёстке Бориса Богаткова и Есенина;
  • 12 сентября — на месте концентрации ДТП на Троллейной, 93 около Тёщиного языка:
  • 13 сентября — на Первомайской и месте концентрации ДТП (Первомайская, 188);
  • 14 сентября — на Дуси Ковальчук, 12;
  • 17 сентября — на Красном проспекте и месте концентрации ДТП (на участке от ул. Орджоникидзе до Писарева);
  • 21 сентября — на месте концентрации ДТП на перекрёстке Ватутина — Выставочная и около остановки «ГУМ» на Ватутина;
  • 25 сентября — на Димитровском мосту и проезде Энергетиков.

В пресс-центре мэрии отметили, что на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» потратили 1 миллиард 46 миллионов рублей, а работы на всех объектах должны быть завершены до 1 октября.


На улице Русской в Советском районе работы уже завершили — корреспонденты НГС подробно описали результаты работы дорожников и даже нашли недочёты.


Недавно на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска заработала новая система светофоров — на первом этапе диспетчеры будут регулировать движение транспорта в зависимости от интенсивности потока, затем подключат искусственный интеллект.

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