Дорожники всё сделали: в мэрии объявили о завершении ремонта дорог

Работы по программе «Безопасные и качественные дороги» должны завершить до 1 октября

В мэрии Новосибирска рассказали о сроках завершения ремонта городских дорог по программе «Безопасных и качественных дорог».







Так, согласно информации пресс-центра мэрии Новосибирска, раньше всех закончат ремонт на улице Немировича-Данченко — уже 7 сентября.





Согласно информации мэрии, сегодня на большей части дорог ремонт уже почти закончен. Кроме того, уже определены даты работы комиссий по приёму работ на других объектах:

10 сентября — на Бориса Богаткова и месте концентрации ДТП на перекрёстке Бориса Богаткова и Есенина;

и месте концентрации ДТП на перекрёстке Бориса Богаткова и Есенина; 12 сентября — на месте концентрации ДТП на Троллейной, 93 около Тёщиного языка:



около Тёщиного языка: 13 сентября — на Первомайской и месте концентрации ДТП (Первомайская, 188);

и месте концентрации ДТП (Первомайская, 188); 14 сентября — на Дуси Ковальчук , 12;

, 12; 17 сентября — на Красном проспекте и месте концентрации ДТП (на участке от ул. Орджоникидзе до Писарева);

и месте концентрации ДТП (на участке от ул. Орджоникидзе до Писарева); 21 сентября — на месте концентрации ДТП на перекрёстке Ватутина — Выставочная и около остановки «ГУМ» на Ватутина ;

и ; 25 сентября — на Димитровском мосту и проезде Энергетиков.



В пресс-центре мэрии отметили, что на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» потратили 1 миллиард 46 миллионов рублей, а работы на всех объектах должны быть завершены до 1 октября.





На улице Русской в Советском районе работы уже завершили — корреспонденты НГС подробно описали результаты работы дорожников и даже нашли недочёты.





Недавно на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска заработала новая система светофоров — на первом этапе диспетчеры будут регулировать движение транспорта в зависимости от интенсивности потока, затем подключат искусственный интеллект.