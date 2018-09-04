Пенсионер на мотоцикле врезался в «Тойоту»: на месте работает реанимация

После аварии дедушке стало плохо с сердцем

Утром 4 сентября на улице Владимировской в Заельцовском районе Новосибирска пожилой мужчина на мотоцикле столкнулся с машиной «Тойота» — на месте работает машина реанимации.







Авария случилась около 10:00 недалеко от остановки «ДК им. Кирова».





«"Тойота" двигалась с Сухарной, поворачивала на Дуси Ковальчук. Дедушка на мотоцикле ехал по Владимировской, поворачивал на Сухарную и не пропустил "Тойоту", произошло столкновение», — описали ДТП аварийные комиссары «Автоспас».





По информации аваркомов, после аварии пожилому мужчине стало плохо с сердцем и его передали врачам реанимации.





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