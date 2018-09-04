Видео: в Шерегеше начались снегопады

Циклон принёс в Шерегеш первый снег 
Циклон принёс в Шерегеш первый снег 

На популярном у новосибирцев горнолыжном курорте Шерегеше пошёл снег.


Сейчас над южными районами Кемеровской области располагается высотный циклон. Как поясняют синоптики, в Шерегеше нет метеостанций Гидрометцентра, поэтому осадки официально не зафиксированы, но погодные условия способствуют выпадению снега.


«Циклон холодный находится пока над юго-востоком сибирского региона», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


Она пояснила, что в Таштаголе, над которым также расположен циклон, сейчас фиксируется от 0 до +6 градусов, а так как Шерегеш расположен выше, там прохладнее.


По информации Виноградовой, снег уже фиксировали в последние дни в высокогорьях Республики Алтай.



Сегодня НГС также рассказывал о том, когда Новосибирск ждёт бабье лето.

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