Видео: в Шерегеше начались снегопады
На популярном у новосибирцев горнолыжном курорте Шерегеше пошёл снег.
Сейчас над южными районами Кемеровской области располагается высотный циклон. Как поясняют синоптики, в Шерегеше нет метеостанций Гидрометцентра, поэтому осадки официально не зафиксированы, но погодные условия способствуют выпадению снега.
«Циклон холодный находится пока над юго-востоком сибирского региона», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
Она пояснила, что в Таштаголе, над которым также расположен циклон, сейчас фиксируется от 0 до +6 градусов, а так как Шерегеш расположен выше, там прохладнее.
По информации Виноградовой, снег уже фиксировали в последние дни в высокогорьях Республики Алтай.
Сегодня НГС также рассказывал о том, когда Новосибирск ждёт бабье лето.
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Елена Громкова
Скриншот и видео компании ТТК-Западная Сибирь (nsk.myttk.ru)