Больше сотни военных врачей вернулись в Новосибирск из Сирии
Утром 4 сентября в Новосибирск из Сирии вернулись военные врачи отдельного отряда спецназа Центрального военного округа (ЦВО).
Больше 100 военных врачей на протяжении трёх месяцев оказывали помощь мирному населению Сирии и следили за состоянием здоровья личного состава.
«Более 100 военнослужащих отдельного медицинского отряда специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) вернулись домой после успешного выполнения задач по оказанию медицинской помощи населению Сирийской Арабской Республики. <…> В составе отряда врачи, в том числе узкой специализации, средний и младший медицинский персонал, а также специалисты вспомогательных служб отдельного медицинского отряда», — сообщили в пресс-службе ЦВО.
В состав отряда врачей входили больше 100 человек, которые оказали помощь более чем шести тысячам сирийцев. За время командировки медики провели больше 100 хирургических операций.
«Военнослужащие отдельного медицинского отряда представлены к государственным и ведомственным наградам», — добавили в пресс-службе ЦВО.
Недавно у новосибирских военных прошла масштабная внеплановая проверка боевой готовности. Проверку инициировал президент России Владимир Путин.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Александр Сильченко
Фото из архива НГС (1), предоставлено пресс-службой ЦВО (2, 3)