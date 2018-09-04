Больше сотни военных врачей вернулись в Новосибирск из Сирии

Борт с военными врачами приземлился в Новосибирске утром 4 сентября

Утром 4 сентября в Новосибирск из Сирии вернулись военные врачи отдельного отряда спецназа Центрального военного округа (ЦВО).







Больше 100 военных врачей на протяжении трёх месяцев оказывали помощь мирному населению Сирии и следили за состоянием здоровья личного состава.





«Более 100 военнослужащих отдельного медицинского отряда специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) вернулись домой после успешного выполнения задач по оказанию медицинской помощи населению Сирийской Арабской Республики. <…> В составе отряда врачи, в том числе узкой специализации, средний и младший медицинский персонал, а также специалисты вспомогательных служб отдельного медицинского отряда», — сообщили в пресс-службе ЦВО.





За время командировки военные врачи провели больше 100 операций





В состав отряда врачей входили больше 100 человек, которые оказали помощь более чем шести тысячам сирийцев. За время командировки медики провели больше 100 хирургических операций.





«Военнослужащие отдельного медицинского отряда представлены к государственным и ведомственным наградам», — добавили в пресс-службе ЦВО.





Военных врачей представили к наградам





Недавно у новосибирских военных прошла масштабная внеплановая проверка боевой готовности. Проверку инициировал президент России Владимир Путин.