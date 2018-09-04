Ушёл ремонтировать машину и не вернулся: новосибирец погиб в гараже на Станционной

Машина в гараже была заведена
Машина в гараже была заведена

Вечером 3 сентября новосибирские спасатели извлекли из гаража на Станционной погибшего мужчину.


В 20:44 спасателям позвонила женщина и рассказала, что её муж отправился в гараж ремонтировать машину утром, но так и не вернулся.


«На звонки он не отвечает, дверь гаража закрыта изнутри. Незамедлительно по указанному адресу на ул. Станционная выехал оперативный экипаж спасателей. Через 10 минут экипаж уже был на месте. С помощью специнструмента спасатели открыли гаражную дверь и обеспечили доступ в гараж», — говорится в сообщении спасателей Муниципальной аварийно-спасательной службы.


В гараже нашли мёртвого 32-летнего мужчину — тело передали родственникам и сотрудникам полиции.


Начальник МАСС Дмитрий Фокин уточнил корреспонденту НГС, что, по словам очевидцев, машина во вскрытом гараже была заведена, а спасатели, которые проникли внутрь, чувствовали запах выхлопных газов.


«Напоминаем ещё раз, проводя ремонтные работы в гараже, запуская или прогревая автомобиль, вы можете получить отравление угарным газом. Достаточно нескольких вдохов, чтобы потерять сознание. Работая в гараже, оставляйте ворота открытыми, устанавливайте принудительные системы вентиляции воздуха, не прогревайте автомобиль в закрытом помещении», — подчеркнули в МАСС.


В ноябре прошлого года похожий случай произошёл в гараже на улице Ольги Жилиной.

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