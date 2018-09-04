В вольер к белым медведям в зоопарке начали запускать живых сазанов и карпов





Новосибирский зоопарк решил разнообразить рацион белых медведей и давать им чаще живую рыбу.





«Раньше для наших Кая и Герды живая рыба была деликатесом. Изредка, в праздники, посвященные медведям, мы устраивали показательные кормления, специально договариваясь с поставщиками об угощении. Теперь живую рыбу арктическим хищникам будут давать регулярно. Два раза в неделю (по вторникам и четвергам) в бассейн Кая и Герды будут запускать сазанов, карпов и другую рыбу», — говорится в сообщении зоопарка.





Для белых медведей такие кормления не только разнообразят рацион, но и станут безусловным обогащением среды.





«Одно дело съесть то, что тебе принесли и положили, и совсем другое добыть себе корм, пусть даже это происходит в бассейне и не требует большого количества времени. Для посетителей это тоже представляет интерес. Можно будет понаблюдать за действиями полярных медведей, увидеть тактику их рыбалки», — рассказывают в зоопарке.





Публикация от Новосибирский Зоопарк (@nskzoo) 3 Сен 2018 в 5:00 PDT





Показательные кормления белых медведей, во время которых их кормили живой рыбой, проходили, например, в мае.