По ОСАГО стали меньше платить
Средняя выплата по ОСАГО в первом полугодии 2018 года уменьшилась на 17% и достигла
«РСА отмечает снижение размера выплаты по ОСАГО с начала этого года. Мы полагаем, что это, как и снижение количества заявленных и урегулированных убытков, связано с расширением практики применения натурального возмещения в обязательной "автогражданке". Размер выплат снизился, поскольку натуральное возмещение применяется страховщиками в первую очередь в проблемных регионах, где активно работают "автоюристы"», — рассказал президент РСА Игорь Юргенс.
Средняя премия по полисам ОСАГО за это же время снизилась с 5783 до 5681 рублей. Общий объем начисленных премий составил 128,99 млрд рублей, а сумма выплат по страховым случаям сократилась на 29% — с 113,00 до 79,78 млрд рублей.
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