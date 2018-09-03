По ОСАГО стали меньше платить

Сумма выплат по страховым случаям сократилась с 113,00 до 79,78 млрд рублей
Сумма выплат по страховым случаям сократилась с 113,00 до 79,78 млрд рублей

Средняя выплата по ОСАГО в первом полугодии 2018 года уменьшилась на 17% и достигла 64 041 рубля, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА). 


«РСА отмечает снижение размера выплаты по ОСАГО с начала этого года. Мы полагаем, что это, как и снижение количества заявленных и урегулированных убытков, связано с расширением практики применения натурального возмещения в обязательной "автогражданке". Размер выплат снизился, поскольку натуральное возмещение применяется страховщиками в первую очередь в проблемных регионах, где активно работают "автоюристы"», — рассказал президент РСА Игорь Юргенс.


Средняя премия по полисам ОСАГО за это же время снизилась с 5783 до 5681 рублей. Общий объем начисленных премий составил 128,99 млрд рублей, а сумма выплат по страховым случаям сократилась на 29% — с 113,00 до 79,78 млрд рублей.


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