«Девочке ещё повезло»: врачи спасли студентку, которую чуть не убило летящее полено

Студентка сильно повредила шею в аварии с поленом, но сейчас опасность для жизни миновала

Студентка из Забайкалья прилетела в Новосибирск, чтобы вылечить ужасную травму шеи, — она сильно пострадала в ДТП из-за полена, попавшего под колёса «Хонды». Хирурги закрепили повреждённые позвонки специальными винтами.







На этой неделе врачи федерального центра нейрохирургии готовятся выписать 19-летнюю Анастасию Бойченко, которой сделали сложную операцию. Ради неё студентка вместе со свекровью прилетела из Читы.







Авария, в которой сильно пострадала Бойченко, случилась вечером 7 августа у деревни в Забайкальском крае — за рулём новой «Хонды» был 25-летний муж девушки, сама Анастасия сидела на переднем сиденье и была пристёгнута.







«Мы купили машину, и они поехали кататься. [На пути обратно] налетели на полено с сучком, оно попало в колесо, разорвало колесо, и их начало крутить. Сын у меня тоже был без сознания.





По его рассказам, он очнулся, отстегнул — вытащил Настю, вызвал скорую», — рассказала свекровь пациентки Елена Казанцева.







Её сын получил лёгкие ушибы, в отличие от невестки: Анастасия Бойченко получила опасную травму шеи. Свекровь девушки подчеркнула, что сын вёл машину трезвый, — попавшее под машину полено было случайностью. По словам Казанцевой, в момент аварии сработала и подушка безопасности — но из-за неё девушку и придавило к подголовнику сидения, и она повредила шею.







«Она лежала в реанимации (районной больницы. — М.М.), потом её по санавиации отправили в Читу, там она в реанимации была <…> Потом нам сказали, что в Чите не смогут сделать такую операцию», — отметила свекровь.







Скорая помощь привезла девушку в аэропорт Читы, до Новосибирска она долетела лёжа. Здесь, в Новосибирске, её также встретили медики и отвезли в нейроцентр.







Владимир Климов отметил, что его пациентке ещё в какой-то степени повезло — травма спинного мозга была не столь серьёзной





«[Пациентка] получила сочетанную травму — черепно-мозговую травму и травму верхнего шейного отдела позвоночника, которая является весьма серьёзной, потому что в этой зоне находится очень много жизненно важных образований.







Девочке в какой-то степени повезло — травма самого спинного мозга была не сильно серьёзной, и не пострадали позвоночные артерии.





Потому что если на этом уровне происходит серьёзная травма самого спинного мозга, то, как правило, эти пострадавшие до приезда скорой помощи не доживают.





Особенность хирургического лечения в этом случае заключается в том, что нужно зафиксировать между собой повреждённые позвонки и сделать это так безопасно, чтобы не пострадал ни сам спинной мозг, ни позвоночные артерии, которые здесь находятся», — объяснил заведующий спинальным отделением центра нейрохирургии Владимир Климов.







Зафиксировать позвонки удалось с помощью специальных винтов — они остаются в организме пациента навсегда и, по словам врачей, безопасны для человека.







Сама Анастасия Бойченко говорит, что до операции чувствовала очень сильную боль в шее и в голове и что она не могла ходить. Сейчас ей уже лучше, хотя разговаривать всё ещё непросто.







Во время лечения она буквально училась садиться и ходить заново. Около полугода ей нужно будет ограничивать себя в физической нагрузке и ходить в воротнике, но в дальнейшем, по словам врачей, никаких противопоказаний у неё не будет — тем более что Бойченко планирует стать преподавателем физкультуры.







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