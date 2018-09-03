Новосибирец вытащил из-под коряги в Оби огромную рыбу

Поиск подходящей рыбы занял у рыболова два дня
Поиск подходящей рыбы занял у рыболова два дня

Новосибирский рыбак Михаил Жаров поймал в Оби щуку весом 10,2 килограмма — огромную рыбу он искал двое суток.


В минувшие выходные Жаров поехал в Томскую область и неподалёку от села Коломино долго пытался поймать щуку рекордного веса, чтобы считать её личным трофеем. Но для этого Михаилу Жарову и его напарникам пришлось сменить план действий. 


«Два дня мы провели в поисках трофейной рыбы, но нам не удавалось зацепиться за что-то. Мы постоянно ходили вниз по реке, а трофейная рыба, которую мы искали, была совсем рядом с местом нашей стоянки. Как говорится, тот, кто ищет, тот всегда найдёт», — рассказал корреспонденту НГС рыбак. В итоге рыба, по словам Михаила Жарова, нашлась у коряжника недалеко от берега. 


Михаил Жаров — рыболов-спортсмен, он участвует во всех первенствах региона и подобных гигантов он ловил и раньше. «Как показывает практика, размер около 10 кг — это, конечно, достаточно редкий трофей, но такую рыбу один-три раза за сезон ловить можно. А вот щуку от 12 кг и выше — это уже серьёзная редкость. Я таких до сегодняшнего дня не видел», — рассказал Михаил Жаров.


По его словам, профессионалы часто называют таких больших рыб «мамками», так как подобных размеров достигают только самки. «Некоторые их ещё зовут крокодилами из-за размеров и среды обитания», — добавил рыбак.


Сам Михаил рыбу не ест — пойманную щуку он отдал своему отцу.


Месяц назад рыболов-любитель Алексей Зиеветдинов выловил в реке у Северного объезда щуку с точно таким же весом — 10,2 килограмма. В тот раз рыба отправилась на котлеты.

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