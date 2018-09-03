Месячную девочку отправили на лечение в Москву самолётом МЧС

Маму с девочкой направились в московскую Детскую городскую клиническую больницу им. Филатова

Сегодня днём, 3 сентября, минздрав Новосибирской области отправил ребёнка с тяжёлым заболеванием в Москву. Затраты на транспортировку возьмёт на себя бюджет.







Новорождённой девочке диагностировали врожденный порок развития желудочно-кишечного тракта, сообщили в пресс-службе областного правительства.





Новосибирские врачи провели несколько операций по коррекции порока, но полностью устранить его не получилось. После этого медики приняли решение о дальнейшем лечении девочки в клинике Москвы. Самолётом МЧС её доставят в столицу, где передадут врачам Детской городской клинической больнице им. Филатова.







Новосибирские врачи стараются сделать всё возможное, чтобы помочь детям, в том числе и из других регионов. В конце августа врач новосибирской детской больницы скорой помощи Михаил Колыбелкин провёл отпуск в командировке — он осмотрел детей из алтайских сёл, и они приехали к нему на сложные операции. А новосибирский нейрохирург Кирилл Орлов прилетел из Волгограда, где сделал сложную операцию Светлане Сидоровой — о лечении для неё просил 12-летний сын Иван.