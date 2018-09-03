Новосибирец вырастил помидор весом в 1,5 килограмма

Огромный помидор вырос на даче в Искитимском районе 
Огромный помидор вырос на даче в Искитимском районе 

Семья новосибирского дачника Александра Терещука вырастила на своём участке помидор, вес которого достиг 1 килограмма 400 граммов.


«Третий год у нас дача, как купили, ребёнок у нас маленький — решили купить дачу, чтобы больше было простора и всяких полезностей для него. Первый год у нас вообще ничего не получилось, прошлый год мы их выращивали на улице — получились, но не очень. А в прошлом году осенью поставили теплицу и в этом году в первый раз они выросли такие рекордсмены. Причём мы вообще ничего с ними не делали — просто посадили, муж поливал, пасынковал, и всё. И вот отщипнули, кое-как оторвали этот помидор», — рассказала корреспонденту НГС жена Александра Татьяна.


Татьяна написала в редакцию, что сорт этого помидора называется «бычье сердце».


Дачники самостоятельно выращивали рассаду, прежде чем высадить её в теплицу. Самый большой помидор достиг 1 килограмма 412 граммов, ещё был один весом около килограмма, остальные плоды — поменьше, но тоже крупные: в среднем по 600–800 граммов.


Самый большой помидор семья дачников сорвала на прошлой неделе
Самый большой помидор семья дачников сорвала на прошлой неделе


В прошлом году НГС рассказывал об огромном помидоре, вес которого немного не достигал килограмма.


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В августе мы публиковали подборку от читателей, которые хвастались собранными грибами.

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