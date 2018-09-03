Новосибирец вырастил помидор весом в 1,5 килограмма

Огромный помидор вырос на даче в Искитимском районе

Семья новосибирского дачника Александра Терещука вырастила на своём участке помидор, вес которого достиг 1 килограмма 400 граммов.





«Третий год у нас дача, как купили, ребёнок у нас маленький — решили купить дачу, чтобы больше было простора и всяких полезностей для него. Первый год у нас вообще ничего не получилось, прошлый год мы их выращивали на улице — получились, но не очень. А в прошлом году осенью поставили теплицу и в этом году в первый раз они выросли такие рекордсмены. Причём мы вообще ничего с ними не делали — просто посадили, муж поливал, пасынковал, и всё. И вот отщипнули, кое-как оторвали этот помидор», — рассказала корреспонденту НГС жена Александра Татьяна.





Татьяна написала в редакцию, что сорт этого помидора называется «бычье сердце».





Дачники самостоятельно выращивали рассаду, прежде чем высадить её в теплицу. Самый большой помидор достиг 1 килограмма 412 граммов, ещё был один весом около килограмма, остальные плоды — поменьше, но тоже крупные: в среднем по 600–800 граммов.





Самый большой помидор семья дачников сорвала на прошлой неделе





В прошлом году НГС рассказывал об огромном помидоре, вес которого немного не достигал килограмма.





А какой урожай в этом году уже собрали вы? Если у вас на огороде тоже выросли овощи-гиганты — присылайте ваши фото нам через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.





В августе мы публиковали подборку от читателей, которые хвастались собранными грибами.