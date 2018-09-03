Свечи и сотни шаров: новосибирцы почтили память жертв Беслана на площади у ГПНТБ

Запустить в небо шар, зажечь свечу и почтить минутой молчания погибших в теракте пришли сотни новосибирцев
Запустить в небо шар, зажечь свечу и почтить минутой молчания погибших в теракте пришли сотни новосибирцев


Днём 3 сентября напротив ГПНТБ в Октябрьском районе Новосибирска прошла акция памяти жертв теракта в Беслане — горожане выпустили в небо сотни белых воздушных шаров.


Акции «Помним Беслан» и «Свеча памяти» прошли в честь памяти погибших в трагедии в городе Беслане в 2004 году. Организатором выступили НГУЭУ и «Агенство поддержки молодёжных инициатив».


Несмотря на плохую погоду, на площади собрались сотни новосибирцев
Несмотря на плохую погоду, на площади собрались сотни новосибирцев


Почтить память погибших пришли школьники, студенты, ветераны военной службы и все желающие жители города.


Новосибирцы собрались на площади Пименова 
Новосибирцы собрались на площади Пименова 


Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, зажгли сотни свечей напротив букв «Беслан» и выпустили в небо 335 воздушных шара — по одному за каждую жертву террористического акта.


В память о жертвах бесланского теракта на площади поставили белые буквы
В память о жертвах бесланского теракта на площади поставили белые буквы


Впервые акция «Свеча Памяти.Беслан» прошла в Новосибирске 3 сентября 2016 года у Монумента Славы

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