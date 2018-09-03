Свечи и сотни шаров: новосибирцы почтили память жертв Беслана на площади у ГПНТБ

Запустить в небо шар, зажечь свечу и почтить минутой молчания погибших в теракте пришли сотни новосибирцев





Днём 3 сентября напротив ГПНТБ в Октябрьском районе Новосибирска прошла акция памяти жертв теракта в Беслане — горожане выпустили в небо сотни белых воздушных шаров.





Акции «Помним Беслан» и «Свеча памяти» прошли в честь памяти погибших в трагедии в городе Беслане в 2004 году. Организатором выступили НГУЭУ и «Агенство поддержки молодёжных инициатив».





Несмотря на плохую погоду, на площади собрались сотни новосибирцев





Почтить память погибших пришли школьники, студенты, ветераны военной службы и все желающие жители города.





Новосибирцы собрались на площади Пименова





Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, зажгли сотни свечей напротив букв «Беслан» и выпустили в небо 335 воздушных шара — по одному за каждую жертву террористического акта.





В память о жертвах бесланского теракта на площади поставили белые буквы





Впервые акция «Свеча Памяти.Беслан» прошла в Новосибирске 3 сентября 2016 года у Монумента Славы.