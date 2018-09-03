Свечи и сотни шаров: новосибирцы почтили память жертв Беслана на площади у ГПНТБ
Днём 3 сентября напротив ГПНТБ в Октябрьском районе Новосибирска прошла акция памяти жертв теракта в Беслане — горожане выпустили в небо сотни белых воздушных шаров.
Акции «Помним Беслан» и «Свеча памяти» прошли в честь памяти погибших в трагедии в городе Беслане в 2004 году. Организатором выступили НГУЭУ и «Агенство поддержки молодёжных инициатив».
Почтить память погибших пришли школьники, студенты, ветераны военной службы и все желающие жители города.
Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, зажгли сотни свечей напротив букв «Беслан» и выпустили в небо 335 воздушных шара — по одному за каждую жертву террористического акта.
Впервые акция «Свеча Памяти.Беслан» прошла в Новосибирске 3 сентября 2016 года у Монумента Славы.
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Дмитрий Здорников
Фото Густаво Зырянова