Камеры фотофиксации с Немировича-Данченко и Ватутина перенесут на новое место

Старый комплекс появился на перекрёстке Немировича-Данченко и Ватутина в 2013 году — его конструкция была громоздкой

Центр организации дорожного движения решил перенести старый комплекс фото- и видеофиксации «Автоураган ВС» с перекрёстка улиц Ватутина и Немировича-Данченко в Кировском районе Новосибирске.





Комплекс стоял на этом перекрёстке с 2013 года и фиксировал не только нарушения скоростного режима, но и выезд за стоп-линию.





«[Комплекс] имел техническое решение в виде громоздких Г-образных опор с размещением на них большого количества камер фотовидеофиксации. За прошедшее время многие параметры данного комплекса ФВФ технически устарели. Кроме того, демонтаж устаревших опор с размещенными на них приборами улучшил привлекательность перекрёстка в условиях городской среды», — рассказали в Центре организации дорожного движения в ответ на запрос НГС.







В июле 2018 года на перекрёстке появился новый комплекс фото- и видеофиксации.





Но комплекс «Автоураган» остался в рабочем состоянии — его решили установить на других дорогах:





на Колыванском шоссе, 2 к1, недалеко от остановки «Насосная» на дороге Новосибирск — Колывань — Томск и в железнодорожном тоннеле в Барышево.





На днях ЦОДД объявил аукцион на модернизацию комплексов фото- и видеофиксации с перекрёстка Ватутина и Немировича-Данченко — победитель торгов должен будет улучшить его перед переносом на другое место. Начальная цена контракта превысит 6,6 миллиона рублей — в неё также входит перенос комплекса фото- и видеофиксации с остановки «Парники» в Ленинском районе в село Марусино.