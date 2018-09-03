Ещё есть, где копать: коммунальщики перекопают Ватутина и Ипподромскую на две недели

Ремонт начался сегодня
Ремонт начался сегодня

С сегодняшнего дня новосибирским водителям станет сложнее проехать по улицам Ватутина и Ипподромская, а также на площади Маркса.


«С 3 сентября ограничивается движение транспорта на участке Ватутина в районе здания № 26. Проезжая часть сужена на восемь метров. Кроме того, сужена проезжая часть в районе дома по адресу: площадь Карла Маркса, 3 (ТЦ "Версаль") на семь метров», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В мэрии уточнили, что дорогу сужают из-за того, что специалистам «Тепловых сетей» нужно отремонтировать теплотрассу. Закончить работу в этом месте они планируют к 17 сентября.


Схема сужения дороги на площади Маркса и Ватутина
Схема сужения дороги на площади Маркса и Ватутина


Кроме этого, сегодня коммунальщики перекопали улицу Инскую в Октябрьском районе города — из-за ремонта теплотрассы дорогу сузили на 4 метра.


«С 3 сентября ограничивается движение транспорта по Ипподромской в районе здания по адресу: Инская, 3А. 


Это связано с проведением филиала "Тепловой район" работ по ремонту теплотрассы. Окончание работ запланировано на 15 сентября», — добавили в пресс-центре мэрии.


Схема сужения дороги на Ипподромской
Схема сужения дороги на Ипподромской


Утром 30 августа у дома № 58 на улице Советской в Центральном районе Новосибирска из-под земли забил гейзер. Теплоэнергетики тоже перекопали улицу, чтобы устранить причину аварии.

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