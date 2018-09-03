Ещё есть, где копать: коммунальщики перекопают Ватутина и Ипподромскую на две недели

Ремонт начался сегодня

С сегодняшнего дня новосибирским водителям станет сложнее проехать по улицам Ватутина и Ипподромская, а также на площади Маркса.







«С 3 сентября ограничивается движение транспорта на участке Ватутина в районе здания № 26 . Проезжая часть сужена на восемь метров. Кроме того, сужена проезжая часть в районе дома по адресу: площадь Карла Маркса, 3 (ТЦ "Версаль") на семь метров», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.





В мэрии уточнили, что дорогу сужают из-за того, что специалистам «Тепловых сетей» нужно отремонтировать теплотрассу. Закончить работу в этом месте они планируют к 17 сентября.





Схема сужения дороги на площади Маркса и Ватутина





Кроме этого, сегодня коммунальщики перекопали улицу Инскую в Октябрьском районе города — из-за ремонта теплотрассы дорогу сузили на 4 метра.





«С 3 сентября ограничивается движение транспорта по Ипподромской в районе здания по адресу: Инская, 3А.





Это связано с проведением филиала "Тепловой район" работ по ремонту теплотрассы. Окончание работ запланировано на 15 сентября», — добавили в пресс-центре мэрии.





Схема сужения дороги на Ипподромской



