Ещё есть, где копать: коммунальщики перекопают Ватутина и Ипподромскую на две недели
С сегодняшнего дня новосибирским водителям станет сложнее проехать по улицам Ватутина и Ипподромская, а также на площади Маркса.
«С 3 сентября ограничивается движение транспорта на участке Ватутина в районе здания
В мэрии уточнили, что дорогу сужают из-за того, что специалистам «Тепловых сетей» нужно отремонтировать теплотрассу. Закончить работу в этом месте они планируют к 17 сентября.
Кроме этого, сегодня коммунальщики перекопали улицу Инскую в Октябрьском районе города — из-за ремонта теплотрассы дорогу сузили на 4 метра.
«С 3 сентября ограничивается движение транспорта по Ипподромской в районе здания по адресу: Инская, 3А.
Это связано с проведением филиала "Тепловой район" работ по ремонту теплотрассы. Окончание работ запланировано на 15 сентября», — добавили в пресс-центре мэрии.
Утром 30 августа у дома
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова из архива НГС (1), фрагмент справочника 2ГИС (2, 3)