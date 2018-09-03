Пожарные вывели восемь человек из горящей 17-этажки

Пожар случился на по адресу Виктора Уса, 9

Сегодня, 3 сентября, в Кировском районе Новосибирска из 17-этажного дома на улице Виктора Уса эвакуировали жителей.







«В 14:30 они выехали, в 14:42 прибыли, локализация — в 14:57, ликвидация открытого горения в 15:01, полная ликвидация — в 15:08. Горела квартира на третьем этаже. Было плотное задымление на 3–4 этажах, проверяли квартиры на наличие людей. До прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировалось 15 человек — состояние было удовлетворительное», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.





Кроме того, пожарные вывели из дома ещё 8 человек, в том числе с третьего этажа спасли женщину с двумя детьми.





В квартире сгорели вещи на площади 15 кв.м, людей в ней не было. Причины пожара уточняются.





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В январе пожар случился в доме неподалёку — по адресу Виктора Уса, 15.