«Вдруг мосты разводятся»: Владимир Черныш записал продолжение неофициального гимна Новосибирска

Музыкант и композитор Владимир Черныш написал продолжение хита «В Новосибирске не разводятся мосты»

Автор неофициального гимна города «В Новосибирске не разводятся мосты» Владимир Черныш написал его продолжение — песню «Однажды». Новая композиция появилась на YouTube-канале Черныша «Музыка любви».







«Меня всё время волновал вопрос: что случилось с персонажами той песни через 10 лет? А потом пришла фраза: "Однажды ты откроешь дверь, и я войду". Ну и всё сошлось. А мосты в куплете, кстати, совсем случайно получились. Видимо, это судьба… <…> Судя по песне, всё у них (героев хита про мосты. — И.К.) хорошо: долго мучились, а потом простили друг друга», — рассказал корреспонденту НГС Владимир Черныш.





Композитор отметил заметил, что «Однажды» — первая песня, написанная им за последние 10 лет для собственного исполнения.











Текст «В Новосибирске не разводятся мосты» написала Татьяна Диканская. В одном из интервью Владимир Черныш говорил, что изначально текст написали как гимн «Радио Юнитон», который заказчик не принял — в нём ничего не было про радио. В 2003 году Черныш сделал из этого текста песню, которая после исполнения на Дне города надолго стала неофициальным гимном Новосибирска. Хит хотела выкупить популярная тогда группа Hi-Fi, но Черныш отказался, объяснив это тем, что ему выдвинули условие убрать из песни название города.











Справка: Владимир Черныш — новосибирский композитор, музыкант, автор музыкального проекта «Черныш и Барселона» и хита «В Новосибирске не разводятся мосты». В 2007 году переехал в Москву. Пишет эзотерическую музыку, а также музыку и тексты песен для разных российских исполнителей. Черныш сотрудничал с Алсу, Валерием Леонтьевым, певицей Aisha, группой LAVA, некоторыми участниками шоу «Голос» и др.







Ещё один бывший новосибирский музыкант Владимир Комаров живёт и работает последние годы в Нью-Йорке. Недавно на английском портале о мировой музыке состоялась премьера клипа на одну из его композиций.