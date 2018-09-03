Рядом с озером в Октябрьском районе выросли кучи кирпича и бетона

Смесь из бетона, кирпичной крошки и глины свозили сюда несколько недель





К озеру на улице Лазурной в Октябрьском районе Новосибирска несколько недель свозят строительный мусор. В мэрии города утверждают, что чиновники уже начали проверку, а собственник земли уверяет, что это не мусор.







Как сообщил корреспонденту НГС житель многоэтажки на Лазурной, свалку он заметил из окна своего дома. «Поставили забор, завозят мусор, а он сваливается в озеро», — поделился читатель.





По его словам, несколько недель назад на Гусинобродском шоссе, 60 поставили забор, начав завозить со стороны шоссе строительный мусор. Участок, по словам новосибирца, огорожен забором только со стороны шоссе, а с другой стороны к нему примыкает озеро, берега которого практически оказались завалены.





Земельный участок по адресу Гусинобродское шоссе, 60 принадлежит ООО УК «ЭкоГаз», на нём разрешено размещение производственных баз, сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии. Сейчас, по данным мэрии, администрация Октябрьского района проводит проверку по поводу законности хранения мусора на этом участке.





Чиновники сообщили, что начали проверку собственника участка — на фото читателя видно, что в непосредственной близости от этого места находится озеро





«В настоящее время в отношении лиц, осуществляющих складирование отходов, начато производство по делу об административном правонарушении», — рассказали в пресс-центре.





Вид на участок со стороны Гусинобродского шоссе





Как сообщил корреспонденту НГС директор УК «ЭкоГаз» Алексей Савлук, на территории производилась отсыпка. «Мы подготавливали площадку для использования по целевому назначению и никакого мусора там не было. Отсыпали кирпичной крошкой, бетоном и глиной. В моём понимании мусор — это пластик, органика — всё то, что вывозят на полигоны. Так что я абсолютно не понимаю, в чём недовольство жителей», — сообщил Алексей Савлук.





В начале мая жители Калининского района пожаловались в мэрию на стихийную свалку, которая образовалась на берегу озера Спартак, — мусор появился здесь после того, как неизвестные привезли его на грузовиках.