Лучшее время для селфи: в Новосибирске начали желтеть деревья

В Новосибирске уже пожелтели тополя, берёзы и клёны

В Новосибирске начала желтеть листва на деревьях — активный листопад прогнозируется уже через две недели.







Как рассказал корреспонденту НГС директор Сибирского питомника растений Сергей Поляков, листья на некоторых деревьях уже начали желтеть и опадать.





«Всё зависит от стрессовой температуры: это когда днём, допустим, +20, а ночью всего +6. Этот стресс, резкий перепад температуры дневной и ночной начнет замедлять процесс сокодвижения. Если начнёт сокодвижение приостанавливаться, сразу пожелтеет листва и начнёт опадать. Тогда наступает фаза покоя растения. В это время мы готовимся к осенним пересадкам плодовых, ягодных и декоративных культур», — добавил Поляков.





По его словам, во многом процесс опадения листвы зависит от погоды, и если в Новосибирске сохранится тёплая погода, то процесс листопада начнётся позднее.





«В этом году всё позже, но на сегодня тополя в лесозащитных полосах — половина тополей листья уже практически сбросили. <…> На сегодня тополь начал сбрасывать листву, берёза пожелтела на 50%, клён начал желтеть. На сегодня процесс этот уже начался. <…> Опадение листвы зависит от погоды. Листопад начнётся, я так думаю, недели через полторы-две. Но опять же всё будет зависеть от погоды», — рассказал директор Сибирского питомника растений Сергей Поляков.





В этом году многие растения в Новосибирске зацвели позже из-за холодной весны. Из-за затяжных холодов цветение яблони и черёмухи началось позднее, чем в предыдущие годы. Так, в 2017 году первые цветы черёмухи горожане заметили 12 мая, а в 2016 году яблони и черемуха набрали цвет уже в первые майские дни.

