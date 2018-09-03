На месте снесённого городка Натальи Водяновой появились детские горки

Пока установленный на месте «Кораблика» детский городок выглядит сиротливо
Пока установленный на месте «Кораблика» детский городок выглядит сиротливо


На месте демонтированного в мае этого года детского комплекса «Кораблик» на Северо-Чемском жилмассиве Новосибирска появились новые качели и горки.


Детский развлекательный комплекс «Кораблик» напротив жилого дома на Комсомольской, 31 был построен в 2008 году при посредничестве благотворительного фонда «Обнажённые сердца» фотомодели Натальи Водяновой. Деньги, около 7 миллионов рублей, на него выделил британский предприниматель Джейми Хагвинс, которого Водянова называла в интервью НГС «близким другом». Комплекс представлял собой огромный корабль, состоящий из множества горок, лестниц, площадок и т. д.


Самое большое сооружение нового детского городка — этот комплекс горок, который стал в разы меньше «Кораблика»
Самое большое сооружение нового детского городка — этот комплекс горок, который стал в разы меньше «Кораблика»


В мае этого года доступ на детскую площадку был закрыт и комплекс начали разбирать. В МБУ «Центр "Молодёжный"», на чьём балансе находился детский комплекс, этот шаг объяснили тогда постановлением прокуратуры. «Площадка у нас эксплуатируется уже 10 лет и использование наших форм имеет опасность для жителей», — поясняла тогда корреспонденту НГС директор центра Ольга Карунина. Получить комментарий в «Молодёжном» сегодня не удалось.


На ограде детской площадки до сих пор висит благодарность фонду Натальи Водяновой
На ограде детской площадки до сих пор висит благодарность фонду Натальи Водяновой


На месте демонтированного «Кораблика» должны были установить новый комплекс с названием «Лагуна» стоимостью 2 миллиона рублей.


Летом на ограждении опустевшей площадки появилось объявление, в котором от лица «Центра "Молодежный"» было обещано, что «поставка и установка нового оборудования» на площадке должны произойти «до конца августа 2018 года».


Доступ на площадку пока закрыт
Доступ на площадку пока закрыт


Корреспондент НГС побывал на месте 2 сентября и обнаружил по-прежнему закрытую для посещения площадку, на которой уже появились первые аттракционы. Отсутствие доступа на площадку объяснялось в объявлении тем, что на ней ещё не уложено «бесшовное резиновое покрытие».


Новое оборудование размещено по краям площадки — в её центре пока пусто. Имеющиеся горки и качели рассчитаны преимущественно на детей дошкольного возраста и, в целом, не отличаются от подобных комплексов в других дворах Новосибирска.

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