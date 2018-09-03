На месте снесённого городка Натальи Водяновой появились детские горки

Пока установленный на месте «Кораблика» детский городок выглядит сиротливо





На месте демонтированного в мае этого года детского комплекса «Кораблик» на Северо-Чемском жилмассиве Новосибирска появились новые качели и горки.





Детский развлекательный комплекс «Кораблик» напротив жилого дома на Комсомольской, 31 был построен в 2008 году при посредничестве благотворительного фонда «Обнажённые сердца» фотомодели Натальи Водяновой. Деньги, около 7 миллионов рублей, на него выделил британский предприниматель Джейми Хагвинс, которого Водянова называла в интервью НГС «близким другом». Комплекс представлял собой огромный корабль, состоящий из множества горок, лестниц, площадок и т. д.







Самое большое сооружение нового детского городка — этот комплекс горок, который стал в разы меньше «Кораблика»





В мае этого года доступ на детскую площадку был закрыт и комплекс начали разбирать. В МБУ «Центр "Молодёжный"», на чьём балансе находился детский комплекс, этот шаг объяснили тогда постановлением прокуратуры. «Площадка у нас эксплуатируется уже 10 лет и использование наших форм имеет опасность для жителей», — поясняла тогда корреспонденту НГС директор центра Ольга Карунина. Получить комментарий в «Молодёжном» сегодня не удалось.







На ограде детской площадки до сих пор висит благодарность фонду Натальи Водяновой





На месте демонтированного «Кораблика» должны были установить новый комплекс с названием «Лагуна» стоимостью 2 миллиона рублей.







Летом на ограждении опустевшей площадки появилось объявление, в котором от лица «Центра "Молодежный"» было обещано, что «поставка и установка нового оборудования» на площадке должны произойти «до конца августа 2018 года».







Доступ на площадку пока закрыт





Корреспондент НГС побывал на месте 2 сентября и обнаружил по-прежнему закрытую для посещения площадку, на которой уже появились первые аттракционы. Отсутствие доступа на площадку объяснялось в объявлении тем, что на ней ещё не уложено «бесшовное резиновое покрытие».







Новое оборудование размещено по краям площадки — в её центре пока пусто. Имеющиеся горки и качели рассчитаны преимущественно на детей дошкольного возраста и, в целом, не отличаются от подобных комплексов в других дворах Новосибирска.