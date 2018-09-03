Осень пришла надолго: синоптики рассказали о погоде в начале сентября

Новосибирск оказался в зоне циклона, который пришёл из Казахстана

Синоптики обнародовали прогноз на первые дни сентября: в Новосибирске перестанут лить дожди и немного потеплеет.







Об этом корреспонденту НГС сообщила начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.







Согласно прогнозу, завтра ночью воздух в Новосибирске прогреется до +5…+7 градусов, и будет идти дождь, который закончится к утру. Днём воздух прогреется до +12…+14 градусов. Ветер северный, его скорость достигнет 3-8 м/с.







«5 и 6 сентября будет без осадков. Начнётся рост атмосферного давления, циклон отойдёт на восток и осадки прекратятся. Ветер северный с переходом на восточный 3-7 м/с. Температура ночью 5 и 6 сентября одинаковая: +4…+6 градусов. Днём 5 сентября +14…+16, а 6 сентября +16…+18 градусов», — рассказала корреспонденту НГС Марина Виноградова.







Она добавила, что сейчас Новосибирск находится в зоне действия циклона, который образовался в Казахстане.







«Циклон ещё будет над нами <…> ночь и только к утру начнёт отходить постепенно на юг и юго-восток, через горы Алтайского края в Казахстан и Монголию. <…> Он стоял на месте и не смещался, а затем начал уходить на восток», — добавила начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.







В начале прошлой недели на Новосибирск обрушился проливной дождь с градом — в город пришёл очередной циклон. Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

