Шесть тысяч первокурсников придут на площадь Ленина, чтобы дать клятву

В акции примут участие сразу 15 вузов Новосибирска
В акции примут участие сразу 15 вузов Новосибирска

В Новосибирске пройдёт «Парад российского студенчества» — первокурсникам устроят концерт «Хора Турецкого» и фейерверк.


Парад пройдёт в субботу, 8 сентября. Как рассказала сегодня заместитель министра образования Новосибирской области Олеся Орлова, тысячи новосибирских студентов пройдут колонной от ГПНТБ до площади Ленина, где дадут клятву. Позже здесь устроит концерт «Хор Турецкого», который организовал оперный театр. Праздник завершат фейерверком в центре города.


«На сцене будет определённый коллектив, отобранный от университета, будут звучать определённые лозунги и коллектив, который будет на сцене, будет читать клятву, а все студенты будут повторять», — пояснила замминистра.


Участие в параде подтвердили 15 вузов города. По планам министерства образования, в нём примут участие около 6 тысяч студентов.


«Парад российского студенчества» на протяжении 13 лет проводили в Москве. С 2015 года к нему начали присоединяться другие города, и в 2018-м его проведут более 50 городов.


Недавно новосибирские вузы подвели итоги приёмной кампании — первокурсниками стали около 40 тысяч абитуриентов.

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