Житель Советского района сменил в загсе пол и паспорт — теперь он женщина
Житель Новосибирска сменил пол — в Советском районе города ему дали новый паспорт, в котором указано, что владелец документа — женщина.
«Это в летний период было. Более подробной информации мы не можем дать, потому что это персональные, конфиденциальные сведения», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела ЗАГС Советского района Анастасия Крупина.
По её данным, человек сменил пол с мужского на женский.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова