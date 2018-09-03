Житель Советского района сменил в загсе пол и паспорт — теперь он женщина

Житель Советского района сменил пол и получил новые документы

Житель Новосибирска сменил пол — в Советском районе города ему дали новый паспорт, в котором указано, что владелец документа — женщина.







«Это в летний период было. Более подробной информации мы не можем дать, потому что это персональные, конфиденциальные сведения», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела ЗАГС Советского района Анастасия Крупина.





По её данным, человек сменил пол с мужского на женский.