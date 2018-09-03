Зоопарк собрался строить новые вольеры для мангустов и луговых собачек

Самый большой вольер из трёх обещают мангустам
Самый большой вольер из трёх обещают мангустам


Новосибирский зоопарк заказал эскизный проект трёх новых вольеров для мангустов, вомбатов и чёрнохвостых луговых собачек.


«Организация пространства и декоративное оформление внутри вольера должны максимально приближать к условиям среды обитания животных и стремиться к демонстрации животных с минимумом ограждений в естественной среде. Предусмотреть для животных места отдыха и укрытий от внимания посетителей. 


Правильно размещенные навесы, кормовые места, поилки повышают комфортность проживания обитателей», — говорится в документах госзакупки.


Вольер для мангустов будет самый большой по площади — 374 кв.м, для вомбатов — 178 кв.м, для луговых собачек — 78,5 кв.м.


У всех животных будет летний и зимний павильоны, но зимой наблюдать можно будет только за мангустами.


«Пол в зимнем павильоне должен быть цементный, прочный, обогреваемый, и легко мыться», — отмечается в документах.


Стоимость эскизного проекта — 375 тысяч рублей, зоопарк объявил закупку у единственного заказчика, компания должна будет сделать эскиз за 20 дней после того, как получит аванс.


Луговые собачки, которым построят новый вольер, появились в зоопарке недавно — в июне. Луговые собачки относятся к семейству беличьих, а собачками их называют потому, что эти животные издают звуки, напоминающие лай щенков.


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