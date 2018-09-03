«Это не металлолом»: владелец автокладбища рассказал, зачем собирает старые машины

Владелец утверждает, что на многих машинах ещё можно ездить

Руководитель общественной организации «Гвардия Сибири» Алексей Семушин рассказал, что найденные городскими властями ржавые грузовики нужны для создания музея ретротехники. На прошлой неделе мэрия сообщила, что на улице Зеленодолинской в Октябрьском районе нашли десяток старых машин, стоящих на муниципальной земле, и заявила, что они мешают работе коммунальных служб.





Администрация района искала их владельца, чтобы он разобрал парковку. Им оказался местный житель Алексей Семушин, который рассказал, что машины на «кладбище» необычные, а сам он хочет устроить из них музей под открытым небом.







Как рассказал корреспонденту НГС Семушин, он собирает и участвует в показах ретроавтомобилей в Новосибирске и ближайших регионах.







«Машины все я не рассматриваю как металлолом, если бы я их рассматривал как металлолом, я бы его уже сдал. У нас в городе планируем сделать музей ретротехники — техники, которая восстанавливала Советский Союз, потом Россию. Соответственно, я со всего Советского Союза собираю эту технику, останки этой техники», — рассказал Алексей Семушин.







Некоторые машины новосибирца стоят не только на импровизированной парковке недалеко от его дома, но и на памятниках.







«Допустим, 7 мая этого года открыли памятник ЗИС-5 на техникуме Покрышкина на Станционной, который принимал участие в боях под Волоколамском, примерно нашей 22-й добровольческой дивизии. <…> Сейчас стоит машина, ГАЗ-63, полудеревянный — половина кабины железная, половина деревянная, бывшая пожарная. Я мечтаю его восстановить, с МЧС веду переговоры, там же тоже, чтобы на памятник машину поставить, за пять минут что ли его поставишь?» — рассказал про свои машины руководитель «Гвардии Сибири».







По словам Алексея Семушина, большая часть техники, которая стоит около его дома, находится в рабочем состоянии, поэтому практически сразу после требования администрации он перевёз машины в другое место. Однако некоторые из них, например, старый КАМАЗ, убрать пока нельзя, поэтому владелец договорился об отсрочке.







У музея под открытым небом пока одно препятствие — у Алексея Семушина пока нет площадки для его размещения. Как рассказал владелец машин, за помощью в создании музея на днях он хочет обращаться в администрацию города.







«Я не просто дебил какой-то, собираю эту технику, мне заняться нечем. Нет, мы все это в дело пускаем, для народа, для детей. <…> Порезать — недолго, но что народ будет смотреть? <...> Понятно, что молодое поколение лезет на крыши, на кабины, а старое поколение — они стоят и плачут около машин», — объяснил цель своей деятельности Алексей Семушин.







В мае этого года в Новосибирск привозили ЗИС, который выпустили в 1936 году, — его оценили в 75 миллионов рублей, а этим же летом старый автобус ЛИАЗ переделали в кафе, в котором готовят хот-доги.