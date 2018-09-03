Суд оставил под домашним арестом бывшего главу НИИТО: его подозревают в хищении 10 миллионов

Михаил Садовой (на фото в центре) проработал в НИИТО тридцать лет, пока его неожиданно не сняли с должности из-за суда

Днём 3 сентября Центральный районный суд решил вопрос о мере пресечения для бывшего директора НИИТО Михаила Садового — его оставили под домашним арестом, несмотря на просьбу самого обвиняемого.







На сегодняшнем заседании Михаил Садовой сообщил судье Алле Веселых, что хотел бы изменить меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.





«Это связано с большим объёмом научной и образовательной работы, которую я веду [в медицинском университете], чтобы иметь возможность свободного передвижения и выполнения профессиональной деятельности», — объяснил Садовой.





Тем не менее, суд оставил бывшего директора института под домашним арестом. Следующее заседание, где будут рассматривать дело, назначено на 13 сентября.





Экс-директор НИИТО Михаил Садовой отправился под домашний арест 16 февраля. В этот день стало известно, что его подозревают в особо крупных растратах (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ему грозит, согласно санкции статьи, до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.







По информации источников издания «КоммерсантЪ», размер предполагаемых хищений составляет около 10 миллионов рублей, причём силовики завершили расследование только одного эпизода дела Михаила Садового.







Также в день ареста бывшего директора института появилась информация, что в НИИТО работали сектанты, которые тратили деньги на свои нужды.







Сейчас НИИТО руководит Ирина Кирилова, которая раньше работала заместителем директора по научной работе — по информации официального сайта института, она всё ещё временный руководитель.

