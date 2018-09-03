В бизнес-центре за оперным театром нарисовали огромный трамвай № 13

Художники нарисовали на стене «ПОТОКА» не обычный трамвай, а уже разрисованный художниками 
Художники нарисовали на стене «ПОТОКА» не обычный трамвай, а уже разрисованный художниками 


Строящийся лекторий-бар «ПОТОК» в центре Новосибирска обзавёлся новыми граффити. В ночь на понедельник, 3 сентября, художники нарисовали здесь трамвай № 13 и советский автомобиль УАЗ «буханка».


Компанию трамваю составит винтажный УАЗ
Компанию трамваю составит винтажный УАЗ


«ПОТОК» — это проект офисного комплекса «СитиЦентр». Заведение необычного формата разместилось на первом этаже и должно работать как площадка для мероприятий и общественная зона. Одной из особенностей оформления «ПОТОКА» должны стать многочисленные граффити, которое покроют большую часть стен помещения.


Трамвай № 13 нарисовал художник, работающий под псевдонимом Миша Mack, а «буханку» — Алексей А13. Оба художника — члены группы «Такнадо!», уже известной новосибирцам, в частности, по граффити «Я из Сибири».


Настоящий трамвай № 13 в сознании новосибирцев связан не с живописью, а с ДТП
Настоящий трамвай № 13 в сознании новосибирцев связан не с живописью, а с ДТП


«Трамвай № 13 — один из новых символов Новосибирска. Как любой современный герой, он имеет сложный, неоднозначный характер», — отмечает один из идеологов проекта «ПОТОК», маркетолог Дмитрий Мишин. Горожанам этот трамвайный маршрут известен прежде всего авариями


Ранее, в апреле этого года, художники «Такнадо!» разрисовали настоящий трамвай № 13, посвятив эту работу 125-летию города.

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