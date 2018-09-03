В бизнес-центре за оперным театром нарисовали огромный трамвай № 13
Строящийся лекторий-бар «ПОТОК» в центре Новосибирска обзавёлся новыми граффити. В ночь на понедельник, 3 сентября, художники нарисовали здесь трамвай
«ПОТОК» — это проект офисного комплекса «СитиЦентр». Заведение необычного формата разместилось на первом этаже и должно работать как площадка для мероприятий и общественная зона. Одной из особенностей оформления «ПОТОКА» должны стать многочисленные граффити, которое покроют большую часть стен помещения.
Трамвай
«Трамвай
Ранее, в апреле этого года, художники «Такнадо!» разрисовали настоящий трамвай
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Стас Соколов
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