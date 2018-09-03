Были деревья, стал асфальт: на месте рощи около ЦУМа появилась парковка

Вместо спиленных деревьев у ЦУМа появилась парковка





У здания новосибирского ЦУМа со стороны проспекта Димитрова расширили парковку — для этого здесь спилили деревья.





По наблюдениям корреспондента НГС, на месте вырубленных деревьев появились новые парковочные места. Там уже положили новый асфальт.







Деревья спилили в начале сентября





В администрации ЦУМа от комментариев отказались. «Мы не комментируем ничего», — коротко сообщили в администрации и положили трубку.







В ЦУМе комментировать расширение парковки отказались





Вырубленные деревья видны за павильоном «Цветы» на панорамах Яндекс.Карты, снятых в 2017 году.









Кроме того, на тротуар переставили памятный знак о том, что на этом месте был католический костел. Сегодня, 3 сентября, корреспондент НГС не обнаружил памятник в окрестностях парковки.









Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать, согласовано ли строительство парковки на этом месте.





Недавно деревья рубили и в Первомайском сквере — на их месте появится новый общественный туалет, который в мэрии называют «социально значимым проектом».

