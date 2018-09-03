В ГИБДД рассказали о последствиях аварии на площади Ленина: травмы получили три человека

В аварии травмы получили водитель и пассажиры BMW

В новосибирской Госавтоинспекции рассказали о состоянии водителя и пассажиров, которые пострадали в вечерней аварии на площади Ленина в центре Новосибирска.







«Пострадал водитель автомобиля BMW: у него травмирован голеностопный сустав. Также травмы получили два пассажира: у одного из них черепно-мозговые травмы, а второй отделался ушибами. Он двигался по Красному проспекту со стороны Депутатской в сторону Орджоникидзе и совершил наезд на препятствие», — рассказала инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Ирина Кетова.





По словам Ирины Кетовой, сейчас все детали происшествия устанавливаются. Причина, по которой водитель BMW X6 врезался в фонарный столб, пока неизвестна.





Вечером на месте аварии работали врачи скорой помощи





Авария случилась вечером 2 сентября, когда водитель автомобиля BMW X6 не справился с управлением и врезался в столб.