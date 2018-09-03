«Тойота» вылетела на тротуар на Первомайской: одного человека увезли на скорой
Утром 3 сентября на улице Первомайской в Первомайском районе Новосибирска столкнулись автомобили ВАЗ-2109 и «Тойота Королла» — врачи увезли на скорой водителя «девятки».
«Там мужчина молодой 19 лет с травмами голени доставлен в травмпункт. Ничего серьезного», — прокомментировала травмы водителя главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова.
По информации службы аварийных комиссаров «Альянс», авария произошла в 9:00.
«Они оба ехали по Первомайской, "Королла" поворачивала налево на Заречную, а "девятка" ехала во встречном направлении прямо, проезжала перекресток. Сигнал с зеленого на желтый перешел для обоих, и этот на "девятке" проскакивал, думал, успеет», — рассказали корреспонденту НГС об аварии в «Альянсе».
Из-за столкновения «Тойоту» вынесло с перекрестка на тротуар.
В начале августа с места ДТП на машине скорой помощи увозили другого автомобилиста — тогда на Бердском шоссе столкнулись две «Тойоты».
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Елизавета Милованова
Фото предоставлено службой аварийных комиссаров «Альянс»