«Тойота» вылетела на тротуар на Первомайской: одного человека увезли на скорой

Водителя «девятки» пришлось увозить на скорой
Водителя «девятки» пришлось увозить на скорой

Утром 3 сентября на улице Первомайской в Первомайском районе Новосибирска столкнулись автомобили ВАЗ-2109 и «Тойота Королла» — врачи увезли на скорой водителя «девятки».


«Там мужчина молодой 19 лет с травмами голени доставлен в травмпункт. Ничего серьезного», — прокомментировала травмы водителя главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова.


По информации службы аварийных комиссаров «Альянс», авария произошла в 9:00.


«Они оба ехали по Первомайской, "Королла" поворачивала налево на Заречную, а "девятка" ехала во встречном направлении прямо, проезжала перекресток. Сигнал с зеленого на желтый перешел для обоих, и этот на "девятке" проскакивал, думал, успеет», — рассказали корреспонденту НГС об аварии в «Альянсе».


Из-за столкновения «Тойоту» вынесло с перекрестка на тротуар.


Водитель «Тойоты» не пострадал, но его машину сильно помяло
Водитель «Тойоты» не пострадал, но его машину сильно помяло


В начале августа с места ДТП на машине скорой помощи увозили другого автомобилиста — тогда на Бердском шоссе столкнулись две «Тойоты».

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