Чёрные коршуны отправились из Новосибирска на зиму в Индию

Коршуны прилетели в Новосибирск в апреле. Одна из пар поселилась в парке «Городское начало»
Коршуны прилетели в Новосибирск в апреле. Одна из пар поселилась в парке «Городское начало»

Новосибирск начали покидать коршуны — орнитологи отмечают, что птицы зимуют в Индии и Юго-Восточной Азии.


Орнитолог Алексей Яновский рассказал, что сейчас коршуны начинают перебираться в места зимовок, покидая свои гнёзда в окрестностях города.


«Сейчас самый-самый отлёт на юг, но пока ещё встречаются у нас. <…> Есть разные мнения, куда они улетают, но я считаю, что в Южную Азию они улетают, в секторе от Пакистана до Бирмы. В основном коршуны летят в Индию: там и оседлая популяция есть, но и наши коршуны туда улетают. У нас гнездится порядка 50–70 пар коршунов. В Дели <…> для них благоприятная обстановка, там много падали и свалок. Да и по пути в Индию встречаются свалки», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.


По его словам в Новосибирске и его окрестностях гнездится около 50–70 пар коршунов.


«Я наблюдал несколько гнёзд. Некоторые гнёзда ещё не покинуты, ещё не все улетели. <…> В последние годы сроки отлёта немного сдвинулись в связи с изменениями климата и адаптацией птиц. Они и прилетают на полмесяца раньше и отлетают на две недели позже. Уже 15 сентября они все улетят», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.


В этом году чёрные коршуны вернулись в гнездо в парке в апреле — птицы зимовали в Индии. Возле памятника царю они гнездились второе лето подряд.

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