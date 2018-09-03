Чёрные коршуны отправились из Новосибирска на зиму в Индию
Новосибирск начали покидать коршуны — орнитологи отмечают, что птицы зимуют в Индии и Юго-Восточной Азии.
Орнитолог Алексей Яновский рассказал, что сейчас коршуны начинают перебираться в места зимовок, покидая свои гнёзда в окрестностях города.
«Сейчас самый-самый отлёт на юг, но пока ещё встречаются у нас. <…> Есть разные мнения, куда они улетают, но я считаю, что в Южную Азию они улетают, в секторе от Пакистана до Бирмы. В основном коршуны летят в Индию: там и оседлая популяция есть, но и наши коршуны туда улетают. У нас гнездится порядка 50–70 пар коршунов. В Дели <…> для них благоприятная обстановка, там много падали и свалок. Да и по пути в Индию встречаются свалки», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.
По его словам в Новосибирске и его окрестностях гнездится около 50–70 пар коршунов.
«Я наблюдал несколько гнёзд. Некоторые гнёзда ещё не покинуты, ещё не все улетели. <…> В последние годы сроки отлёта немного сдвинулись в связи с изменениями климата и адаптацией птиц. Они и прилетают на полмесяца раньше и отлетают на две недели позже. Уже 15 сентября они все улетят», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.
В этом году чёрные коршуны вернулись в гнездо в парке в апреле — птицы зимовали в Индии. Возле памятника царю они гнездились второе лето подряд.
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Александр Сильченко
Фото Алексея Яновского