Фото: на Ватутина появился новый пешеходный переход

Новый светофор оборудован таймером обратного отсчёта
Новый светофор оборудован таймером обратного отсчёта

На улице Ватутина в Ленинском районе Новосибирска появился новый пешеходный переход — специально для пешеходов установили и новый светофор.


По информации Специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения (СМЭУ), новые светофоры установили в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».


«Запустят светофор немного позже, пока кнопка не работает. Это новый светодиодный светофор с таймером обратного отсчёта. Светофор пешеходный», — пояснили в СМЭУ.


По наблюдениям корреспондента НГС, пешеходный переход появился напротив гостиницы MIROTEL и пользуется у горожан большой популярностью. 


Пока кнопка светофора не работает
Пока кнопка светофора не работает


Недавно на Станционной появились новые светофоры, которые заработали на прошлой неделе и разгрузили эту магистраль, но соседние улицы по-прежнему стоят в пробках.

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