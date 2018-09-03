Фото: на Ватутина появился новый пешеходный переход

Новый светофор оборудован таймером обратного отсчёта

На улице Ватутина в Ленинском районе Новосибирска появился новый пешеходный переход — специально для пешеходов установили и новый светофор.







По информации Специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения (СМЭУ), новые светофоры установили в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».





«Запустят светофор немного позже, пока кнопка не работает. Это новый светодиодный светофор с таймером обратного отсчёта. Светофор пешеходный», — пояснили в СМЭУ.





По наблюдениям корреспондента НГС, пешеходный переход появился напротив гостиницы MIROTEL и пользуется у горожан большой популярностью.





Пока кнопка светофора не работает





Недавно на Станционной появились новые светофоры, которые заработали на прошлой неделе и разгрузили эту магистраль, но соседние улицы по-прежнему стоят в пробках.

