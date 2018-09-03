Средняя зарплата в Новосибирской области достигла 34,5 тысяч

Больше всех получают работники в сфере финансов

Аналитики Новосибирскстата подсчитали среднюю номинальную зарплату в Новосибирской области за первые 6 месяцев 2018 года — зарплата новосибирцев превысила 34 тысячи рублей.







Так, по данным аналитиков, средняя зарплата новосибирцев составила 34 570 рублей в месяц.







Больше всего, по данным статистиков, в регионе зарабатывают финансисты — 64 148 рублей, меньше всего получают рыболовы — 1 9 727 рубля.







Лидером в Сибирском федеральном округе по средней зарплате стал Красноярский край с показателем 44 387 рублей. Новосибирская область традиционно не вошла в число сибирских регионов с самыми высокими зарплатами. Ниже зарплаты только в Республике Алтай и Омской области.







На прошлой неделе специалисты Зарплаты.ру выясняли, как новосибирцы проводят свободное от работы время.

