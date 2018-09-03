Средняя зарплата в Новосибирской области достигла 34,5 тысяч
Аналитики Новосибирскстата подсчитали среднюю номинальную зарплату в Новосибирской области за первые 6 месяцев 2018 года — зарплата новосибирцев превысила 34 тысячи рублей.
Так, по данным аналитиков, средняя зарплата новосибирцев составила
Больше всего, по данным статистиков, в регионе зарабатывают финансисты —
Лидером в Сибирском федеральном округе по средней зарплате стал Красноярский край с показателем
На прошлой неделе специалисты Зарплаты.ру выясняли, как новосибирцы проводят свободное от работы время.
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Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой