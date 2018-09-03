На площади Ленина BMW врезался в столб: автомобиль занесло на мокрой дороге

Передняя часть BMW полностью уничтожена

Вечером 2 сентября во время дождя в Новосибирске автомобиль BMW X6 врезался в столб. Авария произошла в 21:10 на площади Ленина.





BMW ехал по затопленному дождем Красному проспекту со стороны улицы Максима Горького в сторону улицы Орджоникидзе. В какой-то момент машину резко начало заносить на мокрой дороге, водитель не справился с управлением и влетел на высокой скорости в столб. Из-за сильного удара передняя часть автомобиля почти уничтожена, также разбито лобовое стекло и вырвано колесо. В машине находились водитель и два пассажира. Их спасли подушки безопасности, которые своевременно сработали. Все остались живы, однако помощь медиков всё же потребовалась.







«Один пассажир хромал на правую ногу, у другого — царапина на лбу. Водитель сначала лежал и не двигался, даже не говорил. Позже начал двигаться, в районе головы и живота у него была кровь. Сотрудники полиции его [водителя] накрыли своей одеждой», — рассказал очевидец корреспонденту НГС.





Сейчас на месте работают сотрудники полиции и скорой помощи. По словам очевидцев, скорость BMW превышала допустимую норму, что и могло спровоцировать ДТП.













В начале июня НГС.НОВОСТИ рассказывали о другой аварии, которая случилась в непогоду, тогда водитель «Хонды» тоже не справился с управлением на мокрой дороге и столкнулся с другим автомобилем.

