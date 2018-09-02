Хоккей: «Сибирь» проиграла первый матч сезона
Сегодня, 2 сентября, в первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» проиграла в гостях у череповецкой «Северстали» со счётом 2:3.
Первый гол в матче забил новичок «Сибири» Юкка Пельтола - финский легионер забросил шайбу уже через 30 секунд после начала игры. Но уже на 7 минуте гости потеряли преимущество - счёт стал 1:1.
На 10 минуте Александр Шаров снова вывел вперёд новосибирцев, а хозяева смогли опять сравнять счёт к концу второго периода на 35 минуте.
В середине третьего период «Северсталь» впервые за игру повела в счёте - третья шайба в воротах «Сибири» оказалась на 49 минуте. После этого счёт не изменился.
Ворота «Сибири» защищал Дэнни Тэйлор.
По информации на сайте новосибирского клуба, следующую игру «Сибирь» проведёт во вторник, 4 сентября, в гостях у ярославского «Локомотива».
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Елена Громкова
Видео и скриншот на превью khl.ru