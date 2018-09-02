Хоккей: «Сибирь» проиграла первый матч сезона

Сегодня, 2 сентября, в первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» проиграла в гостях у череповецкой «Северстали» со счётом 2:3.


Первый гол в матче забил новичок «Сибири» Юкка Пельтола - финский легионер забросил шайбу уже через 30 секунд после начала игры. Но уже на 7 минуте гости потеряли преимущество - счёт стал 1:1.


На 10 минуте Александр Шаров снова вывел вперёд новосибирцев, а хозяева смогли опять сравнять счёт к концу второго периода на 35 минуте.


В середине третьего период «Северсталь» впервые за игру повела в счёте - третья шайба в воротах «Сибири» оказалась на 49 минуте. После этого счёт не изменился.


Ворота «Сибири» защищал Дэнни Тэйлор.


Решающий гол «Северстали»


По информации на сайте новосибирского клуба, следующую игру «Сибирь» проведёт во вторник, 4 сентября, в гостях у ярославского «Локомотива».

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