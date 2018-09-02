Потоп в Новосибирске: сильный ливень затопил центр города

Глубина луж достигала 15 сантиметров

Сегодня вечером на Новосибирск обрушился сильный ливень. Вода в считанные минуты затопила проезжую часть и тротуары.







Дождь начался в центре города около 19:00, и, буквально за час, огромный объем воды затопил улицы – ливневые канализации оказались неспособны справиться с таким количеством осадков. По улицам потекли реки, вода – выше щиколотки, а на Красном проспекте автомобили, подобно катерам, бороздят потоки воды.







«Могу добавить, что в тот момент на переходе было около 15 человек, и они дружно высказывали свое недовольство. На пересечении Красного и Орджоникидзе раньше так не было. Сейчас ,видимо, ливнёвки засорились, и вода не ушла», — поделился своими наблюдениями корреспондент НГС.













Два дня назад синоптики предупреждали об ухудшении погоды в Новосибирске: помимо дождя ожидаются и заморозки.