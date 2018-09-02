Подростки пойдут под суд за кражу велосипедов
Полицейские задержали 15-летнего жителя Ленинского района и 16-летнего жителя Кировского района — они подозреваются в краже велосипедов.
По версии следствия, 14 августа задержанные похитили из подъезда дома по улице Сибиряков-Гвардейцев два велосипеда. Ущерб составил 12 тысяч.
Как выяснили оперативники, подростки успели продать велосипеды на рынке.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Подростки находятся под подпиской о невыезде.
Недавно в Новосибирске передали в суд уголовное дело в отношении двух подростков, которые подозреваются в краже велосипедов из двора и подъездов, — чтобы скрыть лица от видеокамер, они использовали противогазы.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Алёна Истомина
Фото Александра Ощепкова