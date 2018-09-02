Подростки пойдут под суд за кражу велосипедов

Подростки находятся под подпиской о невыезде 
Подростки находятся под подпиской о невыезде 

Полицейские задержали 15-летнего жителя Ленинского района и 16-летнего жителя Кировского района — они подозреваются в краже велосипедов. 


По версии следствия, 14 августа задержанные похитили из подъезда дома по улице Сибиряков-Гвардейцев два велосипеда. Ущерб составил 12 тысяч. 


Как выяснили оперативники, подростки успели продать велосипеды на рынке. 


Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Подростки находятся под подпиской о невыезде. 


Недавно в Новосибирске передали в суд уголовное дело в отношении двух подростков, которые подозреваются в краже велосипедов из двора и подъездов, — чтобы скрыть лица от видеокамер, они использовали противогазы

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